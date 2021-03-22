Выявляемость коронавируса в Алтайском крае опустилась ниже 110 случаев в день

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 109 новых случаев заболевания коронавирусом. За последний день выздоровело 65 пациентов, скончалось 14 человек, в том числе девять – от COVID-19, сообщает оперштаб региона.

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С начала пандемии коронавирусом переболело уже 46,1 тысяча жителей края, 41,2 тысячи справились с болезнью, а почти 2,6 тысяч человек скончалось, из них 1,7 тысяч – непосредственно от коронавируса.

В инфекционных госпиталях сейчас лежит 1330 зараженных коронавирусом и 421 пациент с пневмонией. Тяжело переносят вирус 302 человека, из них 93 подключены к аппаратам ИВЛ. На 22 марта в крае остается 615 свободных коек. Дома лечатся шесть бессимптомных больных и 483 больных пневмонией.

Жители края продолжают прививаться вакциной «Гам-Ковид-Вак». Первую прививку из двух поставили более 26,6 тысячи человек, а 50,7 тысяч привиты полностью.