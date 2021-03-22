Алтайская ФСИН опровергла слухи о смерти экс-замгубернатора края Юрия Денисова в колонии

Бывший вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов жив и отбывает наказание в тюрьме. Слухи о его смерти в телеграм-сообществе оказались фейком. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

«Данная информация не соответствует действительности», – заверили в службе исполнения наказаний.

Источники «Политсибру» в правительстве рассказали также, что новость о кончине Денисова в колонии появилась еще на прошлой неделе. Откуда она возникла, неизвестно.

Напомним, что Юрий Денисов находится в заключении с 2016 года. Его осудили в покушении на получение крупной взятки и приговорили к восьми годам и одному месяцу тюрьмы, а также к штрафу 4,5 млн рублей.

Обвинение доказало, что бывший заместитель губернатора предложил руководителям образовательных учреждений давать взятки за подписание финансовых документов на расходование бюджетных денег, которые те получали в качестве субсидий на реализацию образовательных программ. Посредником выступала жена Денисова. Всего пара незаконно получила более 2,25 млн рублей. В 2016 году супругу чиновника задержали сотрудники УФСБ со взяткой в 200 тысяч рублей. Она получила пять лет лишения свободы условно с испытательным сроков в три года и штрафом 1,7 млн рублей.

Денисов пришел во власть в 2004 году. Губернатор того периода Михаил Евдокимов назначил его председателем краевого комитета по образованию. Уже в 2005 году Денисов стал вице-губернатором, однако после прихода Карлина покинул эту должность и остался только председателем комитета по образованию. На пост заместителя губернатора Денисов вернулся в марте 2010 года.