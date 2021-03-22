Ругать могут все, похвалят единицы. За что поддерживали и критиковали мэрию Барнаула на годовом отчете

19 марта администрация Барнаула в лице мэра Вячеслава Франка отчиталась о работе за прошлый год. Градоначальник говорил не только о заслугах, как это часто бывает, но и проблемах города. А депутаты и общественники не только хвалили, но и критиковали власть и лично мэра. В чем преуспела администрация города по версии оппозиции, и где просела по мнению представителей партии власти (да-да, мы не перепутали порядок), читайте в материале «Политсибру».

О чем рассказал Вячеслав Франк

Глава города напомнил депутатам, каким непростым из-за коронавируса был прошлый год. И как много пришлось сделать, чтобы минимизировать потери.

«Но управляемость муниципалитетом была сохранена», – заверил Вячеслав Франк.

«Мобилизовали все силы». Франк отчитался о взлетах и падениях Барнаула в 2020 году Новости 19.03.2021 16:08

Несмотря на влияние пандемии, экономика выстояла (хотя индекс промышленного производства несколько сократился), были реализованы все планы по нацпроектам, ремонту дорог, строительству детсадов и школ, младшеклассники получили бесплатное горячее питание, продолжилась работа по восстановлению коммунальных сетей.

При этом Вячеслав Франк признал, что пока не удается решить проблемы с оперативной расчисткой снега, обновлением общественного транспорта, расселить аварийные дома и рассчитаться по всем судебным решениям. В своем докладе глава Барнаула рассказал о возрастающей убыли населения и спаде рождаемости, а также безработице.

Подробнее об итогах работы власти мы написали в материале «Мобилизовали все силы». Франк отчитался о взлетах и падениях Барнаула в 2020 году».

На сессии присутствовали все 40 городских депутатов. 32 из них в итоге проголосовали «за» отчет, это вся фракция «Единой России». Восемь были «против». Учитывая, что у «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР по три депутата, очевидно, что кто-то из них поддержал отчет. По информации «Политсибру», это была член фракции ЛДПР, недавно вышедшая из партии, Кристина Юстус.

Заседание БГД Михаил Полубедов/«Вечерний Барнаул»

Власть стала открытой

О проблемах говорила не только оппозиция, но и депутаты партии «Единая Россия». Глава фракции ЕР в БГД Вячеслав Перерядов, например, отметил в числе болевых точек ситуацию с застройщиком «Барнаулкапстрой» (находится в собственности города), изношенный общественный транспорт и скромное исполнение накопившихся судебных решений, а также мягко упрекнул власти в забытых проблемах экологии. Но подчеркнул, что местная администрация в силу скромного бюджета никак не сможет сама решить эти проблемы. На все требуется помощь региона или федерации.

Так что в целом он оценивает работу власти очень положительно.

«2020 год для депутатов прошел под знаком качественной перенастройки взаимодействия с администрацией города в сторону открытости и сотрудничества по всем вопросам», – заявил он.

Перерядов призвал разработать систему оценки работы мэра, чтобы лучше видеть, что сделано для города. А также привлекать горожан к обсуждению общественно важных вопросов, таких как строительство нового корпуса АГУ. И делать в городе новые центры притяжения, площадки для профориентации молодежи.

Все познается в сравнении

В поддержку прошлогодней работы мэрии выступил глава исполкома алтайского отделения Общероссийского народного фронта Сергей Войтюк. Он напомнил, что в прошлом году власти пришлось выполнять не только свою основную работу, но и вступить в борьбу с ковидом. И при этом не завалили реализацию нацпроектов.

«Оглянитесь на несколько лет назад, посмотрите, что было и что стало. И как у других. Все познается в сравнении, работа администрации уж точно заслуживает в этот сложный год одобрения и поддержки. Да, ошибки есть у всех, но не ошибается тот, кто ничего не делает», – сказал Войтюк.

Сергей Войтюк Фото: Михаил Полубедов/«Вечерний Барнаул»

К ковидным сложностям апеллировал и депутат краевого парламента, единоросс Александр Лазарев. Он отметил, что во многих городах и странах жизнь остановилась, а в Барнауле ситуация изменилась мало, жизнь продолжалась почти в полном объеме, ни одна сфера не пострадала серьезно.

Его коллега по АКЗС Сергей Писарев укорил тех, кто критикует работу власти всегда и за все.

«Ругать и указывать могут абсолютно все. Похвалить могут единицы. Поэтому я хочу поблагодарить администрацию города. А нам, депутатам, прежде всего, нужно делать конкретные дела, и не использовать 2021 год в своих целях, потому что предстоят выборы в Государственную Думу и в Алтайское краевое Заксобрание», – сказал Писарев.

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова тоже призвала депутатов не только критиковать, но и помогать администрации.

Надо строгий, а у вас красивый

Коммунисты, проголосовавшие против отчета, считают, что для городской власти не выработана полноценная система оценки. Она должна включать не только такие поверхностные показатели, как средняя заработная плата. А, например, обеспеченность жильем, доля населения за чертой бедности, уровень образования, потребительскую корзину. Об этом заявил депутат фракции КПРФ Иван Карпов.

«Отчет должен быть строгим документом в письменном виде с большим объемом таблиц, а не красивым документом с избранными позициями», – сказал Карпов.

Он упрекнул власти в недостаточных темпах переселения людей из аварийного жилья, высоких ценах на жилье, поправках в градостроительный план и выразил обеспокоенность ростом долга казны по исполнительным листами. А также заявил о надежде, что к власти придут новые люди (очевидная отсылка к грядущим выборам), что даст городу новые возможности. Хотя прямых упреков в адрес Вячеслава Франка и его команды не было.

Иван Карпов Фото: Михаил Полубедов/«Вечерний Барнаул»

Неуд, позор, фиаско и выборы

Этот «пробел» с лихвой восполнила глава фракции «Справедливая Россия» Оксана Молодых. Она заявила, что эсеры оценивают отчет неудовлетворительно. К своему традиционному недовольству работой власти партия присовокупила проведенный накануне опрос около двух тысяч горожан. И жители тоже недовольны, заявила она.

«Провальная кадровая политика, неверные принципы градостроительной деятельности, неэкономный бюджет, закрытость власти, транспортные проблемы – экзамен не сдан», – подчеркнула Молодых.

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Говоря о кадрах она припомнила и текучку, и уголовные дела. Ситуацию с «Барнаулкапстроем» она назвала позором, а с Андреем Овсянниковым (экс-глава Октябрьского района Барнаула, на которого завели уголовное дело – прим.ред.) – кадровым фиаско. Молодых призвала власти советоваться с оппозицией в вопросах назначений.

Кроме того, она в противовес мнению единороссов заявляет, что никакой открытости власти не случилось, чиновники выходят в народ только когда ситуация накаляется.

Решением этих и других проблем должны стать всенародные выборы мэра (еще одна любимая тема эсеров и снова отсылка к выборам, за что оппозицию пожурил Сергей Писарев).

«Только при выборах возникает крепкая связь с горожанами, повышается ответственность перед народом, только так будет качественное построение команды, привлечение народной общественности», – заявила Оксана Молодых.

То положительное

Глава фракции ЛДПР Алексей Скосырский выступал последним от оппозиции. И был весьма комплиментарен власти. Нет, либерал-демократы тоже голосовали против (точнее два депутата из трех, Юстус же была за).

Скосырский припомнил чиновникам состояние коммунальных сетей, самые высокие среди городов Сибири тарифы, низкие темпы расселения аварийного жилья и предоставления земли многодетным, общественный транспорт, который уже на грани выживания, и другие проблемы, «которые не решаются годами».

Но при этом заявил, что «нельзя не отметить то положительное, что было сделано для города». Барнаул жил, развивался и выполнял все свои обязательства, подчеркнул он.

Алексей Скосырский Михаил Полубедов/«Вечерний Барнаул»

Барнаул доят

Но если от партий власть услышала традиционную поддержку и критику, то выступление гендиректора инвестиционно-строительной компании «Союз» Владимира Отмашкина добавило привычному сценарию «свежего прочтения». Он высказал несколько серьезных претензий. Но даже не кому-то конкретному, а всей системе власти в крае.

Отмашкин заявил, что в городе давно уже нет диалога чиновников с обществом. Всякая критика запрещена. Что крайне недопустимо при том количестве сложных ситуаций, которые сегодня есть в Барнауле.

«Если мы сейчас добрались бы до бороды старика Хоттабыча из сказки, то в ней не хватило бы волос, чтобы решить все проблемы», – заявил бизнесмен.

А проблемы, по его словам, в инвестиционной непривлекательности города, высоких тарифах и ценах на землю, оттоке профессиональных кадров и молодежи, низкой бюджетной обеспеченности (город «доят» в пользу других, еще более бедных муниципалитетов края, считает девелопер).

Владимир Отмашкин Фото Михаила Полубедова/Вечерний Барнаул

Заместитель председателя Общественной палаты Барнаула, бывший первый замглавы администрации Петр Фризен упрекнул бизнесмена: ему ли жаловаться при той поддержке от власти.

Всем остальным выступавшим напомнил, что Вячеслав Франк на посту чуть больше года, обвинять его во всех грехах неправильно. А опрос эсеров он и вовсе назвал профанацией. Кстати, после выступления, зал ему даже похлопал.