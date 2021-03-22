«Барнаул доят, бизнес уходит». Глава строительной компании «Союз» резко высказался о городских проблемах

Генеральный директор ООО «ИСК «Союз» Владимир Отмашкин критически оценил развитие Барнаула, его привлекательность для инвесторов и возможное будущее города. По его мнению, краевая столица рискует превратиться в «ничего не значащий административный центр». Свое видение городских проблем Отмашкин представил во время выступления после отчета мэра Вячеслава Франка о деятельности администрации в 2020 году.

Нужен общественный диалог

«Целью выступления определяю необходимость начала серьезного диалога власти и общественности города. Он, к сожалению, утерян. И он утерян не вчера и не сегодня. Он утерян давным-давно, когда вдруг сказали: у нас все хорошо. У нас все настолько хорошо, что говорить о плохом вообще нельзя, а если кто-то пытался говорить нечто критичное, да даже не критичное, а объективное в отношении власти, он становился чуть ли не врагом», – так он начал свое выступление.

Он призвал власти городского и краевого уровня, да и всем остальным сделать выводы. И понять, как нужно работать на благо Барнаула.

«Вспоминая ту знаменитую сказку про старика Хоттабыча, если мы сейчас даже добрались до его бороды, то волос не хватило бы, чтобы снять все проблемы Барнаула», – заявил бизнесмен.

Нет инвестиций – нет будущего

Отмашкин считает, что для инвесторов Барнаул непривлекателен. Среди причин этого он называет низкие заработные платы, цены на электроэнергию и землю для жилищного строительства.

«В Новосибирске электричество на 20% дешевле, в Омске на 15%, в Томске на 27%, в Кемерове на 29%. А стоимость земли в Барнауле уже выше, чем в Новосибирске», – сказал он.

Бизнес не приходит в Барнаул, а уходит из города Барнаула, унося с собой соответствующие объемы инвестиций. И это не миллионы, это миллиарды, добавил Владимир Отмашкин.

Если ситуация с инвестициями в город не изменится, то, как считает строитель, будущее у столицы Алтайского края будет незавидным.

Барнаул не получает свое

Другой проблемой города Отмашкин называет бюджетную обеспеченность. Он заявляет, что город ежегодно лишается 1-1,5 млрд рублей.

«За последние годы мы недополучили бюджетом города порядка 20 млрд рублей. Это что, лишние деньги? А почему они ушли? Всего 11% налоговых поступлений остается в городе. Бюджетная обеспеченность барнаульца ниже, чем у жителя почти любой сельской территории. По существу Барнаул доят в пользу других, которые не зарабатывают эти деньги», – добавил он.

Нет государственных проектов

Помочь оздоровлению экономики в Барнауле могли бы крупные инвестиционные проекты с государственным финансированием. Так, Отмашкин указал, что именно работа над строительством блок-секций для медиков по заказу губернатора края Александра Сурикова в свое время существенно помогла компании «Союз» улучшить свое положение. Подобные проекты остро нужны Барнаулу, считает он.

«Приезжаешь – не говорю в Ленинград, в Москву – в любые рядом стоящие города. Везде есть какие-то крупные инвестиционные проекты. У нас почему их нет? Ведь это база, база для того, чтобы развивался и бюджет и вообще город Барнаул», – подчеркивает он.

Для того, чтобы такие проекты появились, необходим тот самый общественный диалог. Организацией этого диалога должны заниматься специалисты, а если таковых нет, то помогать и подсказывать должна общественность. В качестве примера подобного опыта Отмашкин приводит советские партхозактивы.

«Чем заканчивался партхозактив? Тем, что принималось решение собрания, где были написаны абсолютно конкретные пункты и поручения. И на следующем мероприятии вставал соответствующий человек, будь то секретарь горкома партии или мэр, и отчитывался», – напомнил Отмашкин.

Инспекции и штрафы

Проблемной, как считает Отмашкин, является и работа различных проверяющих ведомств. По его мнению, сейчас их деятельность направлена не на помощь предприятиям и коллективам, а лишь на взимание штрафов. Причем поводы зачастую выглядят надуманными.

«Приходят двое молодых людей из Горкомзема. Намеряли 65 квадратных метров, незаконно прирезанных к столовой КЖБИ-2 на проспекте Калинина. Ни у кого руки никогда не доходили до этих квадратных метров, которые появились сто лет назад. А чем это кончилось? 100 тысяч штрафа», – привел пример из своей работы Отмашкин.

Что делать?

Упомянуты были в выступлении и другие проблемы города, например, его благоустройство. Отмашкин не одобрил запрет на вырубку кленов толще пяти сантиметров. Барнаул, по его мнению, и так практически засажен этими деревьями.

Саму же атмосферу встречи Отмашкин назвал «напряженной», будто бы «находишься на траурном мероприятии». Однако полностью безнадежной ситуацию в городе он не считает.

«Мы должны с вами работать вместе и вкалывать над тем, чтобы наш город Барнаул имел будущее и процветал», – обратился к собравшимся Отмашкин в конце выступления.

А еще для обсуждения важных тем должен быть диалог, «настоящий, нормальный, плановый, без воплей и лишних эмоций».

Достижения благодаря администрации

Заместитель председателя Общественной палаты Барнаула, бывший первый замглавы администрации Петр Фризен мягко покритиковал главного «оппозиционера» прошедшего заседания. Он отметил, что Отмашкин много сделал для города и заслуживает уважения, но ему ли говорить о препонах.

«Для вас лично администрации города всегда держала двери на «растопашку» все 25 часов в сутки. Те достижения, где вы капитан, во многом благодаря тому, что администрация всегда поставляла плечо и подвала руку», – подчеркнул Фризен.

Хотя, конечно, критический «спич» относился не только к городским властям, и даже не только к краевым.