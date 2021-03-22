Главное в Сибири за неделю: Путин прогулялся по тайге, в Иркутске и Кузбассе создадут новые министерства, томский губернатор призвал ЕР не бронзоветь

Президент провел выходные в сибирской тайге. Владимир Путин и Сергей Шойгу катались на вездеходе и гуляли по лесам в Хакасии. На прошлой неделе стартовало предварительное голосование «Единой России», глава Томской области заявил, что партии пора искать новые лица. Интересная история вышла в Туве. Там СМИ приписали в собственность главе элитный туркомплекс. Об этих и других событиях в обзоре «Политсибру».

Республика Хакасия

Владимир Путин провел выходные в Хакасии. Президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу прогулялся по тайге и прокатился на вездеходе. Шойгу показал главе государства свою мастерскую для работ по дереву.

Республика Тыва

В правительстве Тувы «открестились» от элитного туркомплекса. На неделе журналисты независимого «108 канала» показали сюжет о гостевом комплексе в тайге под Кызылом, которого нет на публичной кадастровой карте. По данным телеканала, обычным людям проехать на базу невозможно. В сюжете предположили, что объект, построенный на бюджетные деньги, может быть личной резиденцией главы Тувы. Однако пресс-секретарь Шоолбан Кара-оола эту информацию опровергла.

Красноярский край

Дело бизнесмена и экс-депутата красноярского Заксобрания Анатолия Быкова, обвиняемого в подстрекательстве к двойному убийству 1994 года, будет рассматривать суд присяжных. Напомним, в отношении бизнесмена рассматривается еще несколько уголовных дел по тяжким преступлениям.

Кемеровская область

Министерство высшего образования и науки создано в правительстве области. Курировать работу нового ведомства будет вице-премьер Елена Пахомова. В официальных документах сказано, что департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса передаст новому министерству полномочия в сфере инновационного развития, также оно получит полномочия в сфере науки и высшего образования региона.

Опубликована декларация о доходах главы Кемерова за 2020 год. Он заработал в прошлом году 2 млн 948 тысяч рублей. В собственности у мэра садовый участок, нежилое здание, вместе с супругой у них участок и дом. Из движимого имущества у градоначальника имеется автомобиль Toyota Land Cruiser 150.

Новосибирская область

Замминистра транспорта области Сергей Савицкий был задержан по подозрению в коррупции. Чиновника обвиняют в получении взяток деньгами и услугами имущественного характера на 1,5 млн рублей он начальника Территориального управления автодорог (ТУАД) с октября 2019 года по декабрь 2020 года. Начальник дорожного управления Михаил Чуманов, его брат и два бизнесмена были задержаны в конце 2020 года по другому эпизоду коррупционной деятельности.

Порядок получения льготной ипотеки для молодых ученых упростят. Такое распоряжение после визита в регион дал глава правительства Михаил Мишустин. Также федеральный центр выделит около 200 млн на ремонт областного института ядерной физики, а также дополнительные средства на проведение исследований в институте.

Алтайский край

Более 153 млн рублей потеряла Белокуриха в пандемийный 2020 год. Этот первый убыточный год за всю историю курорта. Если в 2019 году прибыль АО «Курорт Белокуриха» от продаж составила 83 млн рублей, то в 2020 году был убыток в 126,8 млн рублей. Из-за пандемии инвестиции сократились в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом – до 33,4 млн рублей.

Республика Алтай

В республиканском МВД сменилось руководство. На должность министра внутренних дел по Республике Алтай указом президента назначен полковник полиции Александр Соловьев. До этого он возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области. Прежний начальник республиканского главка Павел Гаврилин переведен на должность начальника ГУ МВД по Пензенской области.

Омская область

Губернатор Александр Бурков призвал усилить контроль за реализацией нацпроектов в области. При этом глава региона подчеркнул, что пресечение нарушений в этой сфере – общая задача как уполномоченных органов власти, так и правоохранителей. В 2021 году область получила на проекты 21 млрд рублей.

Томская область

Глава региона Сергей Жвачкин, комментируя старт праймериз «Единой России» заявил, что так партия «переосмысливает себя, избавляется от косности и бронзы», ЕР нужны новые лица. По его мнению, предварительное голосовании – это первый шаг к партийному обновлению.

Судебные слушания по уголовному делу мэра Томска Ивана Кляйна начались без него. По словам его адвоката, Кляйн еще принимает лечение после перенесенной операции по удалению опухоли.

Иркутская область

Новое ведомство появится в структуре регионального правительства. С 1 июля в Иркутской области будет работать министерство цифрового развития и связи.