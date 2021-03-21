О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Общее число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 46 тысяч

Новости
0

Еще 111 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае. 30 из них –  барнаульцы, сообщает региональный оперштаб. 

Во время пандемии в регионе зарегистрировали более 46 тысяч случаев заражения COVID-19.

За минувшие сутки в Алтайском крае скончались еще 13 пациентов, у девяти причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Всего в ковидных госпиталях умерло 2 581 человек (1 714 –от COVID-19).

С болезнью справилась 41,1 тысяча человек (+101 за сутки). Лечение продолжают 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом и 414 человек с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находится 301 человек, 93 подключены к аппаратам ИВЛ.  

Автор: Политсиб.ру

Фото: pexels.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000