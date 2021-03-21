Общее число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 46 тысяч

Еще 111 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае. 30 из них – барнаульцы, сообщает региональный оперштаб.

Во время пандемии в регионе зарегистрировали более 46 тысяч случаев заражения COVID-19.

За минувшие сутки в Алтайском крае скончались еще 13 пациентов, у девяти причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Всего в ковидных госпиталях умерло 2 581 человек (1 714 –от COVID-19).

С болезнью справилась 41,1 тысяча человек (+101 за сутки). Лечение продолжают 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом и 414 человек с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находится 301 человек, 93 подключены к аппаратам ИВЛ.