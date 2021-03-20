Коронавирус унес жизни еще 11 человек в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае от коронавируса умерло 11 человек, причем все от – COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

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В течение года в ковидных госпиталях скончались 2,5 тысячи заболевших, непосредственно от коронавируса – 1,7 тысячи пациентов.

С начала пандемии вирусом заразилось 45,9 тысяч жителей Алтайского края, в том числе 113 – за минувшие сутки. С болезнью справилась 41 тысяча пациентов. За последние 24 часа из больниц выписали 84 выздоровевшего.

Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1,3 тысячи человек с коронавирусом и 390 пациентов с пневмонией.

Тяжелое течение болезни наблюдается у 300 зараженных, из них 95 подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным на утро 20 марта, в Алтайском крае от коронавируса прививается 77,2 тысячи человек. Из них уже 50,1 тысяча привиты полностью.