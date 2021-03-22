Экс-лидер алтайской партии «За правду» Конев примкнул к обновленной «Справедливой России»

Бывший председатель алтайского отделения партии Захара Прилепина «За правду» Кирилл Конев 19 марта написал заявление о вступлении в партию «Справедливая Россия – За Правду – Патриоты России», сообщает пресс-служба СР.
«Объединение наших партий – это верный шаг. Наши идеи, программные тезисы очень близки, выступая единым фронтом мы будет лишь укреплять друг друга», заявил Конев.
Накануне в беседе с корреспондентом «Политсибру» Конев сообщил, что вступление в новую партию идет с задержкой из-за юридических формальностей, связанных с ликвидацией «За правду». О том, сколько еще членов закрытой партии перейдет в новую, он не сообщил. Кстати, Конев возглавил алтайскую ЗП всего-то несколько месяцев назад, региональное отделение было зарегистрировано в октябре 2020 года.
Партии «За Правду», «Справедливая Россия» и «Патриоты России» официально объединились в феврале 2021 года. Первое заявление о грядущем объединении 20 января сделал глава «Справедливой России» Сергей Миронов.
Напомним также, что на этой неделе «Справедливая Россия» потеряла двух весомых членов – заявление о выходе написали депутата краевого Заксобрания Владислав Вакаев и депутат Бийской городской думы Елена Речкова. Вакаев в своем интервью «Политсибру» назвал причиной разрыва «подковерные игры» в алтайском отделении СР. Речкова официальных причин выхода не озвучила, однако, по данным «Политсибру», у депутата произошел конфликт с региональным отделением.