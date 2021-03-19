Студентка АлтГПУ в составе команды сельской школы участвует в финале конкурса «Учитель будущего»

Валерия Галигузова учится в институте информационных технологий и физико-математического образования и проходит длительную практику в Закладинской школе Романовского района. Это сельская малокомплектная школа, в которой учатся 65 человек (в филиале в селе Грановка – 20 учеников). Вместе с коллегами Валерия принимает участие в финале одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Из 39 тысяч участников на старте конкурса в финал вышли 99 команд – 296 учителей из 44 регионов России. В их числе и молодые педагоги, которые только начинают свой профессиональный путь.

Руководитель учебной программы Марина Афонина рассказывает, что Валерия – активная, коммуникабельная, ответственная студентка. Она отличается профессиональным подходом к изучению предметных профильных дисциплин, ее всегда интересует, как можно использовать тот или иной прием на уроке.

Ее необычный взгляд на многие аспекты преподавания и воспитательной работы отмечает и директор школы Светлана Зинец. Она поблагодарила педагогический университет за качественную подготовку будущих учителей. Пример Валерии – это достойный показатель того, что уже на старте педагогической деятельности можно добиться высоких результатов.