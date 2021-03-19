Новосибирский суд оставил алтайского депутата Кондратьева под стражей до конца мая

Центральный районный суд Новосибирска 18 марта продлил на два месяца срок содержания под стражей депутата алтайского законодательного собрания Всеволода Кондратьева. Он останется под арестом до 23 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Стали известны подробности уголовного процесса над обвиняемым в коррупции алтайским депутатом Новости 18.02.2021 15:31

Тем самым, Кондратьев проведет под стражей 9 месяцев и 29 суток. Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, что Кондратьева обвиняют в даче крупной должностному лицу через посредника в особо крупном размере (по ч. 5 ст. 291 УК РФ). Точных подробностей дела нет, однако взятка может быть связана с работой с 2006 по 2016 год Кондратьева в компании «СтройГАЗ» в Новосибирске. Как сообщал «Коммерсант-Сибирь», в 2015 году Кондратьев дал взятку 2,5 млн рублей полковнику одного из силовых ведомств СФО. За деньги полковник должен был оказывать депутату покровительство.

Кондратьев был задержан в Новосибирске 24 июля 2020 года. Свою вину в коррупции депутат не признал.

Всеволод Кондратьев три раза избирался депутатом АКЗС от «Единой России». С 2011 по 2016 годы (то есть в шестом созыве) он был руководителем комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству, в 2016 году Кондратьев попал и в седьмой созыв АКЗС. С марта 2014 по февраль 2017 года он возглавлял алтайскую общественную приемную председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Напомним, что в феврале 2021 года Кондратьев жаловался на то, что ему дают мало времени для ознакомления с делом.