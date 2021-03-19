Политическая хроника недели: в СР потеряли двух бойцов, Боровикова хочет быть главой, рубцовские депутаты пожалуются Мишустину

Выход из «Справедливой России» сразу двух видных партийцев стал одним из самых обсуждаемых событий недели. Рубцовские депутаты намерены доложить о городских проблемах сразу Мишустину. Завершилась неделя отчетом главы Барнаула. Об этих и других событиях в хронике «Политсибру».

Франк отчитался

Глава Барнаула Вячеслав Франк представил депутатам гордумы отчет о работе администрации в 2020 году. Франк отметил проблему дефицита в городе участков под жилую застройку, а также заявил, что мэрия вплотную займется пересмотром системы общественного транспорта. Мы собрали все, о чем рассказал градоначальник, в один материал «Мобилизовали все силы». Франк отчитался о взлетах и падениях Барнаула в 2020 году».

Вакаев вышел

Депутат АКЗС, один из самых медийных алтайских справедливороссов Владислав Вакаев вышел из партии. По его словам, толчком стало объединение СР с «За правду» и «Патриотами России», а кроме того, ему надоели «подковерные игры» в региональном отделении. Подробный комментарий здесь.

Бийские эсеры остались без руководителя

За несколько дней до Вакаева лидер бийского отделения СР Елена Речкова неожиданно заявила о своем уходе из партии. При этом причины своего решения она не объяснила. В руководстве партии тоже заявляют, что не понимают их. В комментарии «Политсибру» она туманно намекнула, что вскоре стоит ждать некий интересный анонс. А место Речковой в бийском отделении займет Олег Гузеев.

Сколько край потратил на визит Мишустина

Не меньше 1 млн рублей обошелся бюджету Алтайского края приезд главы правительства РФ Михаила Мишустина. Больше всего денег – 700 тысяч рублей – ушло на аренду автомобилей, автобусов и микроавтобусов.

Боровикова просится в главы

Депутат АКЗС Евгения Боровикова, которая недавно вышла из ЛДПР, написала письмо главе Барнаула Вячеславу Франку, в котором просит рассмотреть ее кандидатуру на пост главы Октябрьского района. Подробнее об этом здесь.

В Рубцовске дойдут до правительства

Рубцовские депутаты готовят обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Принять документ планируют на сессии горсовета в конце марта. Городские депутаты хотят рассказать, что в бюджете нет денег на решение основных проблем города, зато полно судебный решений с требованием устранить нарушения.

Еще одна попытка

В Троицком районе снова определились с кандидатами на пост главы администрации. В прошлый раз депутаты так и не смогли выбрать, кто же возглавит администрацию. Новый конкурс назначен на 30 апреля. Кто на него заявился, смотрите здесь.

«Родина» пойдет на выборы

В алтайском отделении «Родины» заявили, что собираются побороться за места в краевом заксобрании. Подробнее здесь.

В ЕР стартовали праймериз

В организационный комитет предварительного голосования «Единой России» вошло 15 человек. Большая часть списка – это общественники и представители волонтерских организаций. Регистрация на праймериз уже идет, она продлится до 29 апреля, а голосование будет в мае в онлайн формате через портал «Госуслуги» .