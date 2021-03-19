Премьер Мишустин дал поручения российскому правительству после визита в Республику Алтай

Премьер-министр России Михаил Мишустин сформировал список поручений федеральным министерствам и ведомствам по итогам визита в Республику Алтай, который состоялся 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Премьер Мишустин дал 10 поручений правительству после поездки в Алтайский край. О деньгах в них все еще не говорится Новости 17.03.2021 10:32

Всего Мишустин поставил перед кабмином и федеральными ведомствами семь задач. Еще одно поручение дано исключительно правительству региона.

Минпросвещение, Минстрой и Минфин России вместе с правительством республики должны будут построить для классического лицея новое здание до 20 мая 2021 года. Вероятно, это новый спортзал, который обещал дать учебному заведению Мишустин во время своего визита в регион. Правительству Республики Алтай он поручил построить общежитие республиканского лицея. Срок принятия решения о проведении работ до 20 апреля 2021 года. Ростуризм, Минэкономразвитие и Минфину России, а также Роспотребнадзор должны представить в правительство предложения о регулировании деятельности гостевых домов до 1 июля 2021 года. Ростуризм, Минтранс, МИД, Минэкономразвития и ФСБ России вместе с правительством республики проработают с Казахстаном вопрос о пограничном режиме в районе горы Белуха и определят «особый правовой статус ее перехода» до 26 мая 2021 года. Минэкономразвития, Минфин и Ростуризм до 30 апреля 2021 года должны будут предложить кабмину варианты выдачи льготных кредитов на срок до 10 лет для малых и средних предприятий, которые планируют строить на Алтае трехзвездочные гостиницы. Ростуризм и Минфин определят приоритетные туристические направления для того, чтобы в дальнейшем возместить часть расходов туроператорам на реализацию внутренних чартерных программ. Срок – до 5 апреля 2021 года. Минцифры и Минэнерго России до 30 апреля 2021 года решат вопрос о строительстве базовых станций подвижной радиотелефонной связи на туристических объектах и маршрутах республики. Росавиации нужно будет разобраться с оснащением аэропорта Горно-Алтайска техникой, которая позволит использовать его при плохих погодных условиях. Срок проработки вопроса – до 5 апреля 2021 года.

Напомним, что глава правительства Михаил Мишустин побывал в Республике Алтай 3 марта 2021 года. Он посетил строящийся агропромышленный парк «Амза» и производственный комплекс компании «Нарине», встретился с главой региона Олегом Хорохординым и провел совещание с представителями турбизнеса Республики Алтай и Алтайского края. Также премьер съездил в республиканский классический лицей, для которого пообещал построить новое общежитие и спортзал. Эти обещания Мишустин выполнил – региону уже наверняка выделят на это деньги.

Вместе с Мишустиным в регион приезжали и несколько министров – просвещения (Сергей Кравцов), экономразвития (Максим Решетников), финансов (Антон Силуанов), строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Ирек Файзуллин).

За день до визита в Республику Алтай, Мишустин приезжал и в Барнаул. Кстати по итогам приезда в Алтайский край глава правительства тоже вынес ряд поручений.