«Такую оптимизацию горожане не поймут». Мэр Барнаула Франк рассказал о решении транспортных проблем города

Власти в Барнаула в самое ближайшее время объявят конкурс на организацию системы пассажироперевозок в городе. Об этом мэр Вячеслав Франк заявил 19 марта на годовом отчете перед депутатами гордумы.

О необходимости обновления схемы работы общественного транспорта Франк уже говорил, и теперь началась работа по этому направлению. Глава города пояснил, что будет подготовлен документ, в котором пропишут план развития отрасли. Мэр заверил, что к его составлению подходят очень серьезно.

Систему управления пассажирскими перевозками будут полностью пересматривать в этом году. Власти планируют провести масштабную работу и оптимизировать маршрутную сеть, но аккуратно, чтобы не вызвать возмущение барнаульцев.

«Будем серьезно анализировать схему пассажироперевозок. Там, где начинает просматриваться бизнес, и можно собрать деньги, такая оптимизация маршрутов, что, я боюсь, горожане ее не поймут», – отметил Франк.

Если жесткой оптимизации не будет, то вот повышение цен на проезд ждать все-таки стоит. Об этом Франк говорил в конце февраля в интервью «Политсибру» и другим изданиям «Сибирской медиагруппы». Правда, когда точно это произойдет, он не уточнил. Еще в ноябре 2020 года власти обсудили такое повышение: c 23 до 26 рублей в автобусах и электротранспорте и c 25 до 28 рублей в маршрутках. Но, вероятно, эти тарифы еще будут пересмотрены.

Главной проблемой отрасли сам Франк и другие чиновники и политики называют изношенность транспорта. Город подал заявку на его обновление в конце 2020 года, но ее не удовлетворил российский минтранс. Отбор в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» прошли 13 городов (например, Новосибирск, Омск, Кемерово и Красноярск). Но Барнаула в списке не оказалось. В чем, кстати, укорили мэра на отчете депутаты от оппозиции.

Как изначально пояснили в администрации города, сама заявка была оформлена некорректно. Так, часть данных прислали в виде ссылки, а не документа. Некоторую информацию (например, картограмму пешеходной доступности остановок) город просто не отправил.

Однако Вячеслав Франк в своем выступлении на отчете сказал, что заявка была оформлено правильно, а новый транспорт Барнаул не получил по причинам, которые не зависели от него.

«Федералы сейчас выбирают те города, которые ранее победили. Вот они сейчас начали обслуживаться. Я считаю, что заявка Барнаулом была составлена качественно, подана своевременно, после первого отказа мы поехали туда, были в министерстве, разобрались, где допустили ошибки, все сделали и направили ее», – рассказал Франк.

Кроме того, мэр отметил, что новых автобусов Барнаул все равно бы не получил. Сейчас у города нет своего муниципального автопарка, и заявка предусматривала только обновление трамваев и троллейбусов. Однако в этом году в минтранс направят новую заявку от города, которая, надеется Франк, будет рассмотрена положительно.

Кстати, 10 новых трамваев в этом году город все-таки получит – их бесплатно пришлют из Москвы. Масштабно же обновить общественный транспорт власти рассчитывают через Внешэкономбанк, с которым активно ведутся переговоры по созданию комплексной схемы транспортного обслуживания населения.

Напомним, что на декабрь 2020 года износ парка автобусов в Алтайском крае уже дошел до 80%. Недовольство ситуацией высказывают также депутаты. Так, депутат ЛДПР Алексей Скосырский заявил на отчете, что транспорт Барнаула находится на грани выживания.