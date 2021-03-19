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«Такую оптимизацию горожане не поймут». Мэр Барнаула Франк рассказал о решении транспортных проблем города

Новости
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Власти в Барнаула в самое ближайшее время объявят конкурс на организацию системы пассажироперевозок в городе. Об этом мэр Вячеслав Франк заявил 19 марта на годовом отчете перед депутатами гордумы.

О необходимости обновления схемы работы общественного транспорта Франк уже говорил, и теперь началась работа по этому направлению. Глава города пояснил, что будет подготовлен документ, в котором пропишут план развития отрасли. Мэр заверил, что к его составлению подходят очень серьезно.

Систему управления пассажирскими перевозками будут полностью пересматривать в этом году. Власти планируют провести масштабную работу и оптимизировать маршрутную сеть, но аккуратно, чтобы не вызвать возмущение барнаульцев.

«Будем серьезно анализировать схему пассажироперевозок. Там, где начинает просматриваться бизнес, и можно собрать деньги, такая оптимизация маршрутов, что, я боюсь, горожане ее не поймут», – отметил Франк.

Если жесткой оптимизации не будет, то вот повышение цен на проезд ждать все-таки стоит. Об этом Франк говорил в конце февраля в интервью «Политсибру» и другим изданиям «Сибирской медиагруппы». Правда, когда точно это произойдет, он не уточнил. Еще в ноябре 2020 года власти обсудили такое повышение: c 23 до 26 рублей в автобусах и электротранспорте и c 25 до 28 рублей в маршрутках. Но, вероятно, эти тарифы еще будут пересмотрены.

Главной проблемой отрасли сам Франк и другие чиновники и политики называют изношенность транспорта. Город подал заявку на его обновление в конце 2020 года, но ее не удовлетворил российский минтранс. Отбор в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» прошли 13 городов (например, Новосибирск, Омск, Кемерово и Красноярск). Но Барнаула в списке не оказалось. В чем, кстати, укорили мэра на отчете депутаты от оппозиции.

Как изначально пояснили в администрации города, сама заявка была оформлена некорректно. Так, часть данных прислали в виде ссылки, а не документа. Некоторую информацию (например, картограмму пешеходной доступности остановок) город просто не отправил.

Однако Вячеслав Франк в своем выступлении на отчете сказал, что заявка была оформлено правильно, а новый транспорт Барнаул не получил по причинам, которые не зависели от него.

«Федералы сейчас выбирают те города, которые ранее победили. Вот они сейчас начали обслуживаться. Я считаю, что заявка Барнаулом была составлена качественно, подана своевременно, после первого отказа мы поехали туда, были в министерстве, разобрались, где допустили ошибки, все сделали и направили ее», – рассказал Франк.

Кроме того, мэр отметил, что новых автобусов Барнаул все равно бы не получил. Сейчас у города нет своего муниципального автопарка, и заявка предусматривала только обновление трамваев и троллейбусов. Однако в этом году в минтранс направят новую заявку от города, которая, надеется Франк, будет рассмотрена положительно.

Кстати, 10 новых трамваев в этом году город все-таки получит – их бесплатно пришлют из Москвы. Масштабно же обновить общественный транспорт власти рассчитывают через Внешэкономбанк, с которым активно ведутся переговоры по созданию комплексной схемы транспортного обслуживания населения.

Напомним, что на декабрь 2020 года износ парка автобусов в Алтайском крае уже дошел до 80%. Недовольство ситуацией высказывают также депутаты. Так, депутат ЛДПР Алексей Скосырский заявил на отчете, что транспорт Барнаула находится на грани выживания.

Трамвай, транспорт

Анализ пассажиропотока, оптимизация маршрутов. Мэр Барнаула анонсировал пересмотр системы общественного транспорта

Новости

Городской автопарк требует серьезного обновления

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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