«Мобилизовали все силы». Франк отчитался о взлетах и падениях Барнаула в 2020 году

2020-й год был не простым для всех жителей Барнаула. Ковидные ограничения ударили по бизнесу и населению. При этом город достиг весомых показателей в промышленном производстве. 19 марта на сессии гордумы мэр Вячеслав Франк рассказал, как краевой центр пережил кризисный год и над чем еще властям придется работать. Коротко о главном из отчета главы Барнаула в материале «Политсибру».

Население

Не были готовы, но пережили. Что помогло Барнаулу не провалиться по бюджету в 2020 году Аналитика 18.03.2021 15:19

Пандемия ударила по демографической ситуации. В Барнауле возросла естественная убыль населения (в 2020 год она составила 10,4 тысячи, а в 2019-м – 7,9 тысяч). Произошел небольшой спад по рождаемости. И эта тенденция характерна не только для Барнаула, но и для региона, отметил Франк.

В итоге численность населения сократилась: если в конце 2019 года в городе проживало 696 986 человек, то сейчас – 695 525.

Безработица

С апреля по ноябрь 2020 года безработица выросла более чем в шесть раз. В течение декабря показатель снизился и к концу года составил 2%. В абсолютных цифрах это 8,2 тысячи человек. По словам Франка, это минимальное значение среди столичных городов Сибирского федерального округа (СФО).

Зарплата

Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях достигла 40,7 тысяч рублей, что на 7,5% выше, чем в 2019-м. Но, как отметил Франк, в абсолютном выражении Барнаул продолжает отставать по этому показателю от других региональных столиц СФО. Кроме того, у 64% населения зарплата ниже средней по городу и только у 26% – выше.

«Повышения зарплат работников бюджетной сферы находится на контроле. Благодаря финансовой поддержке из краевого бюджета удалось не только удержать уровень зарплаты педагогов и работников учреждений культуры, но и достичь большего процентного прироста оплаты их труда, чем в среднем по экономике города», – сказал Франк.

Задолженность по зарплате увеличилась на 300 тысяч и в конце 2020 года составила почти 3 млн рублей.

Бюджет

В прошлом году Барнаул получил из вышестоящих бюджетов свыше 8,4 млрд рублей поддержки. В результате доходная часть достигла 16,4 млрд, превысив уровень 2019 года почти на 8%. А расходы составили 16,1 млрд рублей, что на 7,1% выше показателя 2019-го.

Объем частных вложений увеличился более чем на 4% (и работа с потенциальными инвесторами продолжается). Годовой объем инвестиций по крупным и средним предприятиям в основной капитал составил более 36 млрд рублей. Это на 6 млрд больше, чем в 2019 году.

«Принятые меры по увеличению доходной базы, федеральная и краевая поддержка позволили городу войти в текущий финансовый год без привлечения кредитных ресурсов», – подчеркнул глава Барнаула.

Бизнес

Индекс промышленного производства в Барнауле – минус 2,1% к прошлом. Он ниже краевого показателя, но выше среднего по России. Объем продукции, который выпускают крупные и средние предприятия города, оказался на 8% выше уровня 2019 года.

В «плюс» сработали металлургия (136,1%), химическое производство (149,5%), производство бумажных изделий (128,5%). Всего с прибылью год завершили 82% крупных и средних предприятий Барнаула. Однако в производстве транспорта и оборудования объемы уменьшились наполовину, в производстве мебели – на 35%, в производстве электроэнергетики – почти на 10%.

В 2020 году создано более 3 тысяч новых рабочих мест, зарегистрировано 6 378 самозанятых.

Дороги

Более 1,2 млрд рублей направили в 2020 году на дорожно-строительные и ремонтные работы в рамках БКАД. В Барнауле отремонтировали 44 участка общей протяженностью 43 км.

«Это позволило увеличить число дорог, приведенных в нормативное состояние до 71,4%. В 2021 году планируется выполнить ремонт на 22 объектах протяженностью 29 км», – говорит Вячеслав Франк.

Уборка снега

Анализ пассажиропотока, оптимизация маршрутов. Мэр Барнаула анонсировал пересмотр системы общественного транспорта Новости 19.03.2021 12:03

Обеспечить нормативные сроки уборки дорог Барнаула не позволяет количество техники и ее 90% износ, признал градоначальник. Власти решают эту проблему. Так, в прошлом году за счет краевого и городского бюджетов администрация купила 21 единицу техники с системой ГЛОНАСС на 89 млн рублей.

Общественный транспорт

В 2020 году упал пассажиропоток, на линию выходило значительно меньше подвижного состава, наблюдается острый дефицит кондукторов и водителей. По словам Франка, накопившиеся проблемы требуют пересмотра системы управления пассажирскими перевозками.

Их будут решать в текущем году. В частности, власти проведут серьезную научно-исследовательскую работу по анализу пассажиропотока и оптимизации маршрутной сети. По поводу обновления автопарка власти ведут переговоры с представителями корпорации ВЭБ. Создают комплексную схему транспортного обслуживания населения.

Строительство

В 2020 году в эксплуатацию сдали 547 тысяч квадратных метров жилой площади. И по темпам роста обеспеченности жильем Барнаул входит в тройку лидеров в СФО.

По некоторым объектам сроки сдачи затягиваются. К примеру, в сложном финансовом положении находится «Барнаулкапстрой». Но, по словам Франка, администрация делает все, чтобы не допустить банкротства компании.

В 2020 году выдали меньше разрешений на строительство. Власти обеспокоены. По словам Франка скоро Барнаул может столкнуться с проблемой дефицита земельных участков. И теперь администрации предстоит найти механизм развития застроенных территорий, поменять подход к формированию Генплана и внести в него корректировки. А также отработать с инвесторами наиболее перспективные под жилую застройку площадки.

Аварийное жилье

Проблема переселения людей из аварийного жилья сохраняется. В Барнауле 224 дома признаны аварийными. Из них 157 расселят за счет средств бюджетов всех уровней. А вот 67 домов, которые признали аварийными после 2017-го, пока не обеспечили финансированием. Как рассказал Франк, на это нужно 3,5 млрд рублей, и без поддержки края Барнаул не справится.

План 2019 и 2020 годов по переселению был выполнен на 105%. Для этого дополнительно из городского бюджета выделили 144 млн рублей.

Школы и детсады

В 2020 году построили пять детских садов более чем на 1,2 тысячи мест, из них около 30% – для детей до трех лет. За счет внутренних резервов создали 405 мест. В 2021 году власти планируют ввести в эксплуатацию пять дошкольных учреждений. Это позволит закрыть проблему с ясельными группами.

На сегодня заполняемость школ Барнаула составляет 120%. Нужно строить школы. В 2020 году ввели в эксплуатацию два учреждения на улицах Взлетной и Шумакова, продолжают возводить пристройку к школе во Власихе и полноценную школу в микрорайоне «Спутник». Кроме того, за счет модернизации школьных площадей дополнительно создали 929 мест.

Озеленение

В 2020 году в городе обустроили новую зеленую зону на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной. Началось возрождение парка «Изумрудный». Власти создают единый подход к формированию зеленых зон краевого центра, приступили к разработке концепции «Барнаул – зеленый город».

По словам Франка, пандемия существенно скорректировала планы властей. Однако за счет того, что были мобилизованы все силы органов государственной и муниципальной власти, полиции и Роспотребнадзора, была сохранена управляемость городом.

«Последствия 2020-го наложили отпечаток на все сферы нашей жизни. Совместными усилиями мы сделали главное – удержали и стабилизировали ситуацию в городе. 2021 год положит начало масштабной реализации новых целей развития страны до 2030 года, поставленных главой государства», – подытожил глава города.