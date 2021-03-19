Проблема самовольного строительства требует более четкой проработки – алтайский сенатор

Проблемы, связанные с возведением самовольных построек требуют дополнительной проработки. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов.

Он принял участие в заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации. Там обсудили проблемы самовольного строительства.

Сергей Белоусов отметил, что новации законодательного регулирования последних лет не решили проблемы, связанные с возведением самовольных построек. Таких объектов в стране десятки тысяч. Это не только хозяйственные постройки и офисная недвижимость, но и жилые дома, причем в основном многоквартирные.

«Только на территории Барнаула, по данным краевого правительства, выявлено 27 случаев самовольного строительства многоквартирных домов на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства», – сообщил сенатор.

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Последствия самовольного строительства достаточно жесткие, отмечает он. Но, одно дело, когда есть явные и грубые нарушения градостроительных и строительных норм и правил, возведение небезопасных объектов и это действительно ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. И совсем другое, когда нарушение носит неявный, незначительный иногда даже вынужденный характер

По словам Белоусова, для защиты жилищных прав добросовестных владельцев появилось множество способов узаконить такие строения. Помогает и дачная амнистия, срок действия которой с этого года продлен еще на пять лет.

Но в каждом регионе нужен свой, индивидуальный подход.

«Только объединив усилия представителей органов власти и самих граждан можно минимизировать риски и негативные последствия при решении вопросов с самостроем и в целом, не допустить злоупотреблений в этой сфере», – резюмировал законодатель.

Участники заседания решили, что совершенствование правовой базы нужно продолжить. Особой проработки требует тема предоставления каких-либо мер поддержки в случае сноса многоквартирного дома и утраты гражданами жилого помещения.