Еще 13. Коронавирусная смертность в Алтайском крае не падает, в отличие от заболеваемости

112 жителей Алтайского края с коронавирусом скончалось в Алтайском крае за минувший день, в том числе 9 – именно от COVID-19. Вместе с тем, за последние 24 часа инфекцию обнаружили у 112 человек, столько же выздоровело, сообщает оперштаб.

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С начала пандемии вирусом переболело уже 45,8 человек, с инфекцией справилась почти 41 тысяча человек, 2,5 тысячи пациентов погибло, в том числе около 1,7 тысяч – непосредственно от коронавируса.

Лечение в инфекционных госпиталях потребовалось 1,3 тысячам заразившихся коронавирусом и 403 больным пневмонией. Тяжело переносят инфекцию 299 человек, из них 100 подключено к аппаратам ИВЛ. Резервных коек в регионе остается 649.

Дома лечатся 15 «бессимптомников» и 433 человека с пневмонией.

Кроме того, в регионе продолжается вакцинция от коронавируса. Из-за нехватки в регионе «Гам-Ковид-Вак» ее темпы сейчас упали. Однако первую дозу из двух уже получили 28,8 тысяч человек, почти 48 тысяч человек вакцинированы полностью.