Вице-премьер России Новак обсудил с главами двух Алтаев наболевший вопрос по единой зоне тарифов на электричество

На совещании в Москве заместитель председателя правительства России Александр Новак вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и главой республики Алтай Олегом Хорохординым обсудили проблемы единой тарифной зоны для двух регионов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Речь о программе совместного тарифного регулирования двух Алтаев и грядущего изменения цен на электричество для населения, бизнеса и бюджетных организаций.

Сейчас в Республике Алтай киловатт электричества стоит 5,36 рубля, а в Алтайском крае – 4,29 рублей. Однако около 80% населения Алтайского края платят за электроэнергию с понижающим коэффициентом.

Для многих потребителей тарифы в Республике Алтай почти на 70% выше, чем в Алтайском крае. При этом в республике потребляется в 16 раз меньше энергии, чем в соседнем крае.

«Таким образом, при создании единой зоны тарифы для всех потребителей независимо от того, где они находятся – в Республике Алтай или Алтайском крае, – будут усредняться. Это приведет к резкому снижению тарифов против действующих сегодня в Республике Алтай и незначительному (1,5-2%) повышению в Алтайском крае. Однако такой сценарий развития ситуации, конечно же, неприемлем для потребителей Алтайского края», – пояснили в пресс-службе правительства края.

Томенко, Хорохордин и Новак обсуждали наболевший вопрос – как не допустить роста тарифов при создании единой зоны. Власти намерены сначала решить вопрос со стоимостью электричества, а затем будут создавать единую тарифную зону двух Алтаев.

Напомним, что еще в ноябре 2020 года Владимир Путин одобрил предложение установить для указанных регионов единый тариф на электричество. Однако вопрос откладывается из-за все того же предполагаемого роста цен (от 2,5 до 4%) в Алтайском крае.