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Судебные приставы арестовали 17 авто жительницы Барнаула из-за крупного долга

Новости
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Судебные приставы арестовали 17 автотранспортных средств жительницы Барнаула и возбудили сводное исполнительное производство на 6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Алтайскому краю.

Поводом стали внушительный долг и административный штраф. Приставы объявили розыск имущества женщины.

«Теперь должнице предстоит решить: либо погасить имеющуюся задолженность, либо попрощаться с автотранспортными средствами. В случае неуплаты имеющихся долгов арестованное имущество будет передано на принудительную реализацию», – пояснили в ведомстве.

Напомним, что в январе 2021 года отобранную судом московскую квартиру за 65 млн рублей смог вернуть себе депутат краевого парламента Владимир Попов.

Проверить задолженности ФССП можно на сайте https://fsspgov.ru/altaiiskiy-kray.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: r22.fssp.gov.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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