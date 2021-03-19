Анализ пассажиропотока, оптимизация маршрутов. Мэр Барнаула анонсировал пересмотр системы общественного транспорта

Администрация Барнаула намерена вплотную заняться решением проблем в работе городского общественного транспорта. Об этом во время своего отчета на сессии гордумы 19 марта заявил глава Барнаула Вячеслав Франк.

«Накопившиеся за последние годы проблемы требуют пересмотра системы управления пассажирскими перевозками. В текущем году нам предстоит провести серьезную научно – исследовательскую работу по анализу пассажиропотока, оптимизации маршрутной сети», – сказал Франк.

Барнаульские перевозчики наиболее пострадали в период пандемии, отметил мэр города. Мало того, что рухнул пассажиропоток, так значительно сократился выход подвижного состава на линию и возник острый дефицит кондукторов и водителей.

Франк добавил, что городской общественный транспорт требует серьезного обновления. И этот вопрос власти уже прорабатывают.

«Сейчас ведем активные переговоры с представителями корпорации ВЭБ. Началась работа по созданию комплексной схемы транспортного обслуживания населения. Благодаря договоренности губернатора Алтайского края и мэра Москвы регион бесплатно получит 10 модернизированных трамваев», – заявил глава города.

Ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк говорил, что администрация планирует утвердить новые тарифы на проезд в общественном транспорте. По его словам, повышение платы не решит вопрос с обновлением автопарка, но зато немного улучшит жизнь перевозчиков.

Говоря о проблеме общественного транспорта в Барнауле депутат БГД, глава фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов обозначил ее более широко, чем просто износ подвижного состава. Решение он видит в введении системы брутто-контрактов (перевозчик получает плату не за количество пассажиров, а за километр пробега).

Глава фракции «Справедливая Россия» Оксана Молодых упрекнула власти в том, что Барнаул в отличие от некоторых других городов Сибири не смог выбить федеральных денег на обновление подвижного состава. А депутат ЛДПР Алексей Скосырский и вовсе заявил, что транспорт Барнаула на грани выживания.