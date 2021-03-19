Мэр Барнаула Франк обеспокоен дефицитом земли под жилую застройку

В Барнауле в 2020 году сократилось количество выданных разрешений на строительство. Об этом заявил мэр Барнаула Вячеслав Франк во время своего отчета за прошлый год на сессии гордумы 19 марта.

По его словам, скоро город может столкнуться с проблемой дефицита земельных участков под жилую застройку. И эту проблему нужно начинать решать уже сейчас.

«Нам предстоит дополнительно определить механизм развития застроенных территорий, внести изменения в существующий Генплан, отработать с инвесторами наиболее перспективные площадки», – заявил Франк.

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Франк считает, что нужно изменить подход к формированию Генерального плана Барнаула. По его словам, этот документ должен стать более гибким, работать на развитие города и позволить власти оперативно принимать решения в строительной сфере.

Кроме того, власти прорабатывают вопрос со свободными земельными участками. В частности, в 2020-м были внесены изменения в правила землепользования и застройки города, разработана документация по планировке участка застройки около Павловского тракта и проезда Северный Власихинский. Там планируют построить квартал, где будет проживать более 4 тысяч барнаульцев.

По словам мэра, сейчас изучается вопрос возведения жилья в юго-западном направлении Барнаула, а также освоения территорий, которые прилегают к аэропорту. Ранее власти сообщали, что половину территории, которая попала в приаэродромную зону, собираются вывести из-под запрета и отдать под застройку.

Напомним, проблему нехватки земли под застройку в Барнауле уже неоднократно поднимали застройщики. Строительное сообщество даже выходило на уровень правительства Алтайского края с предложением создать банк земельных участков.

В 2020 году в Барнауле в эксплуатацию ввели 547 тысяч квадратных метров жилой площади. Краевой центр входит в тройку лидеров по темпам роста обеспеченности жильем в СФО.