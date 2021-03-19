Следком предъявил обвинение врачам алтайской больницы, где умерла годовалая девочка

Двум медикам Советской центральной районной больницы Алтайского края предъявили обвинение по п. «а», «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает «Комсомольская правда на Алтае».

«Заключение даст только суд». Глава алтайского минздрава прокомментировал смерть девочки в районной больнице Новости 09.03.2021 17:43

По этой статье врачи могут получить от 100 до 500 тысяч рублей штрафа, принудительные работы до пяти лет, либо шесть лет тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты за три года.

Медработникам вмешают несколько нарушений. Они не провели диагностику и без ультразвоковой визуализации использовали медицинские инструменты, которые не предназначались для малолетнего ребенка.

Меру пресечения для медиков суд определит уже на этой неделе. Следствие собирается добиваться для обвиняемых домашнего ареста.

Напомним, что годовалая девочка Варя Голошубова в январе 2021 года пролила на себя стакан с кипятком и получила ожог. Ребенка доставили в Советскую ЦРБ. Там девочке обработали рану и поставили капельницу, а через некоторое время она умерла.

Алтайский следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Через некоторое время алтайский минздрав установил, что девочка скончалась из-за осложнений при введении подключичного катетера. У нее выявили 38 повреждений в левом легком. Врачи имели возможность предотвратить гибель Голошубовой, если бы вовремя выявили эти осложнения. Однако из-за технических неполадок сделать это было трудно.

Кроме того, в Советской ЦРБ нашли несколько нарушений. В частности, родители Вари Голошубовой не дали согласие на проведение операции для ребенка, из-за чего главврач медучреждения получил предписание.