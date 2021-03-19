Власти Алтайского края отменили самоизоляция для пенсионеров и разрешили ночные вечеринки

В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Соответствующие изменения в «ковидный» указ от 31 марта 2020 года внес губернатор Виктор Томенко. Они вступают в силу 21 марта.

«Правительство региона заняло позицию осторожного, постепенного снятия ограничений с учетом эпидемиологической ситуации. Сегодня эпидситуация позволяет принять такое решение», – сказано на официально сайте краевой администрации.

Кроме того, сняты временные ограничения на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. В предыдущей редакции указа вечеринок и других подобных мероприятий с 23 и до 6 часов было запрещено.

По данным на 18 марта, в инфекционных госпиталях края находятся 1,3 тысячи человек. С начала пандемии коронавирусом заразилось более 45,7 тысяч человек, а 2,5 тысяч пациентов с ковидом скончалось, у 1,7 тысяч из них причиной смерти был именно COVID-19.

Напомним, что режим самоизоляции был введен в крае 31 марта 2019 года для всех жителей края. С июня прошлого года он был оставлен лишь для тех, кто страдает хроническими заболеваниями и граждан старше 65.