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Власти Алтайского края отменили самоизоляция для пенсионеров и разрешили ночные вечеринки

Новости
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В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Соответствующие изменения в «ковидный» указ от 31 марта 2020 года внес губернатор Виктор Томенко. Они вступают в силу 21 марта.

«Правительство региона заняло позицию осторожного, постепенного снятия ограничений с учетом эпидемиологической ситуации. Сегодня эпидситуация позволяет принять такое решение», – сказано на официально сайте краевой администрации.

Кроме того, сняты временные ограничения на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. В предыдущей редакции указа вечеринок и других подобных мероприятий с 23 и до 6 часов было запрещено. 

По данным на 18 марта, в инфекционных госпиталях края находятся 1,3 тысячи человек. С начала пандемии коронавирусом заразилось более 45,7 тысяч человек, а 2,5 тысяч пациентов с ковидом скончалось, у 1,7 тысяч из них причиной смерти был именно COVID-19.

Напомним, что режим самоизоляции был введен в крае 31 марта 2019 года для всех жителей края. С июня прошлого года он был оставлен лишь для тех, кто страдает хроническими заболеваниями и граждан старше 65.

Виктор Томенко

Губернатор смягчил коронавирусные запреты и продлил самоизоляцию для пенсионеров в Алтайском крае

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Стало меньше требований к социальной дистанции в театрах, кинотеатрах, клубах и на спортобъектах

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22.ru

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