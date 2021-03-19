Глава алтайского минздрава Попов заявил, что зарплата алтайских врачей в два раза обогнала среднюю по краю

На фонде пандемии зарплата у алтайских медиков увеличилась и уже в два раза превзошла среднюю по краю. Об этом министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заявил на коллегии 18 марта, где подводились итоги работы минздрава в прошлом году, сообщает «Толк».

Министр Попов объяснил, почему не все семьи погибших от ковида врачей получили страховку Новости 10.03.2021 12:55

Средняя зарплата врачей по региону составила 58 тысяч рублей, средний персонал получает 32,7 тысяч рублей, а младший – 29,7 тысяч. При этом средняя зарплата в крае – 29 тысяч рублей.

Однако размер зарплаты у медиков различается по уровням оказания медпомощи. Врачи получают от 45 до 75 тысяч рублей, средний персонал – от 26 до 43 тысяч, а младший – от 23 до 33 тысяч рублей.

Между тем, на ковидные выплаты направлено 2,1 млрд рублей, федеральные выплаты получили более 10 тысяч медработников. Более шести тысячам медиков после заболевания ковидом дали дополнительные социальные выплаты на сумму 84 млн рублей.

Кроме того, из бюджета края власти выделили 76,7 млн рублей для тех медработников, которым не стали помогать из федерального центра.