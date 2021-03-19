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Глава Барнаула Франк 19 марта представит отчет за 2020 год

Новости
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Мэр Барнаула Вячеслав Франк отчитается о деятельности администрации столицы Алтайского края в 2020 году. Заседание городской Думы, где будет заслушан доклад, начнется с минуты на минуту.

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Глава города расскажет о реализации нацпроектов, уборке дорог и улиц города от снега, обновлении парка автобусов, о благоустройстве, строительстве ЖКХ, а также о борьбе с ковидом.

При условии, что «Единая Россия» поддерживает Франка, а у этой партии в Барнаульской гордуме большинство, то глобальных нареканий к выступлению быть не должно. Хотя оппозиция готовится поднять перед чиновником неудобные темы.

В недавнем интервью на вопрос «Политсибру» мэр отмечал, что сам он доволен результатами работы своей команды. 

Для Франка это будет первое подведение итогов своей работы на своем посту. Кстати, его он занял только чуть больше года назад – 14 февраля 2020 года. До назначения полгода был исполняющим обязанности мэра краевой столицы.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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