Глава Алтая Хорохордин поручил проверить всех крупных чиновников на коррупцию

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин попросил прокурора региона Анатолия Богданчикова помочь с проверкой на взяточничество членов правительства и чиновников, связанных с реализацией крупных проектов. Об этом глава региона заявил на заседании кабмина 18 марта, сообщает пресс-служба правительства.

Богданчиков пообещал, что при выявлении коррупции ведомство примет «самые жесткие меры». Сейчас проверку должностных лиц проводит и комиссия по профилактике коррупционных правонарушений аппарата главы и правительства.

Хорохордин напомнил о задержании министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и попросил исключить подобную коррупцию в будущем.

«Все должностные лица в своей работе должны строго соблюдать антикоррупционное законодательство, установленные обязанности, запреты и ограничения. Только при таком условии мы добьемся положительных результатов в нашей работе. В дальнейшем по кандидатуре министра будет принято решение», – заявил руководитель республики.

Также он поручил минэкономразвитию региона изучить общероссийский опыт по централизации госзакупок и предложить изменения структуры органа, который определяет поставщиков в республике.

Напомним, что министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова задержали 10 марта. На них завели уголовные дела по п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

Коваленко и Туюнчекова подозревают в незаконном получении 4,6 млн рублей от трех фирм с марта 2020 по февраль 2021 года. За эти деньги они обещались оказывать покровительство на аукционах по поставкам медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также заключать госконтракты с подконтрольными поставщикам компаниями.

Кроме того, чиновник со своим помощником за взятку без вопросов принимали оборудование и расходные материалы.

Суд отправил и Коваленко, и Туюнчекова в СИЗО.