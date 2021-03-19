Бийская прокуратура возбудила дело против городских дорожников за двухнедельный «трамвайный простой»

Бийские прокуроры внесли представление руководителю МУП «Бийскгортранс» за нечищеные пути, из-за которых трамваи несколько дней не выходили на линию. Начальника службы пути предприятия теперь могут привлечен к административной ответственности. Об этом ведомство сообщило «Банкфаксу».

Мэрию Бийска наказали на 810 тысяч рублей за нечищеные дороги Новости 15.03.2021 16:36

Прокуратура уже закончила свою проверку. По ее итогам выяснилось, что руководство МУП своевременно не расчистило пути и таким образом нарушило права граждан. Директору Сергею Елясову надзорное ведомство вынесло представление об устранении нарушений. Против начальника службы путей предприятия уже возбудили административное дело.

Однако при всех нарушениях отстранять «Бийскгортранс» от обслуживания трамвайных маршрутов прокуратура не собирается.

Напомним, что бийские трамвае не вышли на линию 2 марта, потому что пути были завалены снегом. Спустя неделю полностью движение трамваев так и не было запущено.

Из-за проблем с расчисткой снега в городе бийская мэрия получила штрафов на 810 тысяч рублей.