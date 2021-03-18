Учительница из Новосибирской области призналась в том, что скинула подростку свои эротические видео

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело против 32-летней учительницы Татарского района Новосибирской области, которая скинула 15-летнему ученику видео со своим стриптизом. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Педагога по английскому и немецкому языку обвиняют по ч.1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). Максимальное наказание по этой статье – до тех лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до 10 лет.

В ходе допроса учительница уже призналась, что действительно отправила ребенку записи стриптиза.

Однако ранее «НГС» писал, что педагог заявляла, что она ролик никому не высылала, а школьник взломал ее аккаунт. После этого учительница уволилась и уехала из области.

«Я сразу же поставила в известность администрацию, все объяснила и в этот день написала заявление об увольнении. Я просто бы не смогла после этого случая работать в коллективе и смотреть ученикам в глаза», – говорила учительница.

При этом руководство школы отмечало, что 32-летняя обвиняемая была хорошей учительницей, работала психологом и доходила до полуфинала конкурса «Учитель года». Также у женщины есть маленький ребенок.