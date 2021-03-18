Не были готовы, но пережили. Что помогло Барнаулу не провалиться по бюджету в 2020 году

О том, каким сложным для экономики всего мира был прошлый ковидный год уже много раз сказано и пересказано. И очень многие регионы России понесли серьезные потери. Самого страшного ждали и в Барнауле. Но статистика показывает, что провал не был таким уж глубоким. О том, удалось ли бюджету города справиться с ковидными трудностями и пришлось ли сокращать какие-то траты, «Политсибру» рассказали в мэрии и городской Думе.

Не провалились

«2020 год стал непростым для всех нас. Никто не предвидел ни пандемии, ни ее последствий», – рассказала председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике мэрии Надежда Тиньгаева.

Однако бюджет по итогам года не просел. По расходам он был на 7,5% больше изначально запланированного (16,1 млрд рублей), по доходам – на 15,5% (16,4 млрд рублей). Город закончил год с профицитом в 347 млн рублей.

Налоговые и неналоговые доходы выросли к уровню 2019 года на 8,9% – в казну поступило 6,323 млрд рублей. Это не ниже уровня прошлого года, что уже хорошо. Ведь фискальные сборы были главной головной болью при прогнозировании последствий пандемии. Но мрачные «планы» не сбылись. А по сбору неналоговых доходов так и вовсе подросли за счет использования земель и имущества.

Во многом это стало возможным благодаря федеральной и краевой помощи.

«Весной на федеральном уровне были приняты решения по отсрочке и отмене платежей для предприятий из пострадавших отраслей. Исходя из этого, план по налоговым и неналоговым доходам был сокращен на 5%, отложена часть неприоритетных расходов. Вместе с тем, федерация начала выплачивать субсидии организациям, которые пострадали от ограничительных мер. Получить поддержку можно было при отсутствии долгов по налогам. В результате бизнес получил стимул к легализации своей деятельности, что позволило нам не уменьшать собственные доходы к уровню 2019 года», – пояснила Тиньгаева.

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Кроме того, Барнаул получили дополнительные деньги на жизнь. При принятии главного финансового документа на 2020 год еще до пандемии город рассчитывал на 6,833 млрд рублей с вышестоящего уровня. А поступило 8,455 млрд рублей. То есть на 24% больше.

Таким образом, основные параметры бюджета (и доходы, и расходы) впервые превысили 16 млрд рублей.

«Сам бы город в таких условиях не справился. Однако команда администрации Барнаула сработала, и все те проблемы, которые возникали, удалось решить. А мы все знаем, каким тяжелым он был 2020 год – локдаун, остановка предприятий и так далее», – считает глава бюджетного комитета БГД, единоросс Андрей Солодилов.

По его словам, в самом начале были опасения, что достичь плановых показателей по бюджету не удастся. Все понимали, что доходная часть будет падать. Чтобы не допустить полного провала некоторые предлагали увеличить налоги и арендную плату за муниципальное имущество.

«Но мы не пошли на этот шаг. И правильно сделали. БГД приняла решение сохранить на прежнем уровне ставки налога на имущество физлиц или предоставить адресную помощь по его уплате. И здесь с одной стороны, мы как бы поддержали предпринимателей, а с другой – сохранили тот приток налогов, который в 2020 году не прекращал поступать», – подчеркнул Солодилов.

Программы не свернули

Расходы на социальную сферу составили 68,1% (10,97 млрд рублей). И они тоже выросли – на 6,8%. Благодаря нацпроектам и федеральным трансфертам больше, чем изначально планировали, пошло на оплату труда работников бюджетной сферы, строительство детских садов и школ.

Напомним, бюджет Барнаула формируется на основании муниципальных программ. В прошлом году их было 20. На их реализацию потратили 14,783 млрд. Вынужденное введение карантинных мер повлияло на исполнение отдельных мероприятий. Но ни одна социальная программа не была свернута, рассказывает председатель комитета по социальной политике гордумы Марина Понкрашева.

Например, в прошлом году запустили пять новых детских садов. Кроме того, в 16 действующих дошкольных учреждениях провели реконструкцию и создали дополнительные места для детей ясельных групп (до трех лет).

«Для города это очень значимо. В предыдущие периоды мы активно создавали места для детей от 3 до 7 лет. Но родители были обеспокоены тем, что пособие получают на ребенка до полутора лет, нужно выходить на работу, но малыша не с кем оставить», – рассказала Понкрашева.

Кроме того в рамках нацпроекта в Барнауле построили две школы – №136 и №137. Как отметила собеседника, для города это серьезный шаг, так как с середины 90-х годов школы вообще не строились.

Она подчеркнула, что бюджет Барнаула всегда был и остается социально-ориентированным. Но в этом году он стал результативнее за счет нацпроектов.

«Могу однозначно сказать, что, несмотря на год пандемии, в социальном плане работать было легче. Потому что у нас есть понимание с администрацией города. Для нас было главным не просто сохранить, что есть в социалке, а постараться приумножить. Надеюсь, что в последующие периоды будем так же идти в этом направлении», – подытожила Понкрашева.

На борьбу с ковидом бюджет Барнаула потратил 79,5 млн рублей. Власти Алтайского края добавили еще 15,3 млн рублей. На эти деньги организовали работу по дезинфекции общественных пространств, оснащение школ приборами для обеззараживания воздуха, термометрами, возврат родителям расходов за приобретенные путевки в оздоровительные лагеря.