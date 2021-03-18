Ну, за ПАРЗАС! Отделение «Партии за справедливость» появилось в Алтайском крае

Алтайский минюст зарегистрировал региональное отделение «Партии за справедливость!» (ПАРЗАС). Решение принято 2 марта 2021 года. Краевое представительство официально заработало с 11 марта.

«Родина» зовет. Алтайское отделение партии собирается на выборы в АКЗС и приглашает свободных кандидатов Новости 18.03.2021 9:09

Секретарем политического совета регионального отделения партии стал Виктор Рисинский. Учредители регионального отделения – Евгений Зырянов, Илья Кононов, Сергей Орешков, Дарья Ерошина. Все указанные персоны – алтайская молодежь. Офис будет находиться в Бийске.

Как сообщили источники «Политсибру», партия намерена участвовать в предстоящих выборах в АКЗС. Кроме нее на региональные выборы могут пойти и «Новые люди».

Вообще техническую возможность участия в кампании имеют как известные «Яблоко», «Родина», «Партия Роста», «Коммунисты России», «Зеленые», «Гражданская Платформа», «Партия народной свободы», так и «темные лошадки»: «Партия Малого Бизнеса России», «Альтернатива для России», «Партия социальной защиты», «Партия социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – Народу», «Родная Партия», «Партия Возрождения России» и другие.

Напомним, что «Партия за справедливость!» была основана в мае 2012 года. Ее руководителем является бывший военный Владимир Пономаренко. Он был одним из создателей «Партии пенсионеров», членом Центрального совета «Справедливой России», а также помощником депутата Госдумы.