«Прошу рассмотреть мою кандидатуру». Алтайский депутат Боровикова хочет возглавить Октябрьский район Барнаула

Депутат Алтайского краевого Заксобрания Евгения Боровикова обратилась с открытым письмом к главе Барнаула Вячеславу Франку. В нем народная избранница просит рассмотреть ее кандидатуру на место главы Октябрьского района города. Копия документа имеется в распоряжение «Политсибру».

Она считает, у нее есть веские причин занять должность главы района.

«Я все чаще стала получать наказы от избирателей с просьбой возглавить администрацию Октябрьского района. Данный район не является для меня чужим. После переезда из села Панкрушихи долгое время проживала именно в нем. В 2016 году баллотировалась по 26 округу (часть Октябрьского район) в АКЗС. Пройдя в АКЗС по спискам партии, не забыла свой округ, активно на нем работала в течении пяти лет. Отстаивала права женщин, многодетных семей, матерей одиночек. Получила сотни просьб от жителей района, большую часть которых удалось выполнить», – так описала свой «послужной список» Боровикова.

Евгения Боровикова – депутат АКЗС седьмого созыва. Ранее она была членом партии ЛДПР, однако в ноябре 2020 года она распрощалась с либерал-демократами после 14 лет совместной работы. Причиной этого, по словам Боровикой, стали изменения в работе алтайского отделения, связанные с назначением нового руководителя Максима Крайна.

Напомним, что вакантным место главы Октябрьского района стало после того, как предыдущий глава района Андрей Овсянников в январе 2021 года уволился со своего поста. 3 февраля бывший чиновник был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве и присвоении денежных средств.