«Надоели подковерные игры». Депутат Вакаев объяснил причины выхода из алтайской «Справедливой России»

После 15 лет членства в «Справедливой России» и за несколько месяцев до выборов в парламент Алтайского края депутат АКЗС, некогда второе лицо в партии Владислав Вакаев сдал свой членский билет и окончательно «разошелся» с эсерами. Этот поступок был ожидаем – его отношения с партией заметно охладевали последние пару лет. И все-таки почему он это сделал, что думает о слиянии парламентской силы с малыми партиями и от кого теперь пойдет на выборы. Об этом Вакаев рассказал в интервью «Политсибру».

– Владислав, почему ты принял решение прекратить свое членство в «Справедливой России»?

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– Если быть точным, то я вышел не из СР, в которую в свое время вступал, а из партии, которая теперь называется «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Это было непростое решение и оно зрело долго. Толчком стало объединение эсеров с двумя малыми партиями. Фактически это уже не та партия, где я столько лет отработал и чьи идеи поддерживал. Так что у меня есть полное моральное право так поступить.

Но это был повод. Причина в другом. А именно, в разном понимании смысла и содержания политики. В английском языке есть два смысла слова «политика». Первый, «policy» – это искусство управления государством, вопросы выработки и реализации стратегии развития общества. Второе слово «politics» – искусство политических интриг, подковерных игр, маневров.

Меня всегда интересовала работа в рамках первого, а в алтайской СР сейчас занимаются вторым. Именно поэтому в последние пару лет несколько дистанцировался от партии и работаю над проектом, который помогает мне претворять в жизнь полезные для общества идеи. Я про парк «Изумрудный» (с октября 2019 года Вакаев возглавляет Фонд имущества Алтайского края, главный актив которого – указанный парк, одновременно является управляющий парком – прим.ред.). Мне и дальше хочется делать что-то реально полезное.

– И чем таким сейчас занимается партия?

– В реготделении сложилась нездоровая атмосфера: интриги, обвинения, подозрения. Люди, которые искренне разделяют идеи партии, задвигаются. На первый план выходят попутчики партии, далекие от ее идеологии. Они рассматривают СР как инструмент удовлетворения личных интересов.

– Елена Речкова вышла по этой же причине?

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– Не знаю точно, почему она это сделала. Но полагаю, что как раз из-за этой нездоровой атмосферы, сплетен и несправедливых обвинений. Ведь она в Бийске хорошо работала, была полезна партии, но постоянно подвергалась нападкам со стороны регионального аппарата. Надеюсь, что Речкова и Вакаев станут определенными сигналами для Сергея Миронова и Александра Терентьева, что не все на Алтае в порядке.

– А разве ваш постепенный разрыв с партией связан не с тем, что в октябре 2018 года на пост секретаря Бюро совета регионального отделения назначили Анну Коваленко. Это место ты занимал без перерывов с 2011 года. А тут раз, и руководство выбрало нового человека.

– Технически, да, с того момента я перестал координировать работу партии. Пришел новый руководитель аппарата, стал перестраивать реготделение. Но ведь это же не случайно произошло. Есть ощущение, что меня выдавили из партии для формирования более комплиментарных отношений с краевой властью. Я всегда жестко вел себя с чиновниками, крови их немало попил. Вероятно, перезагрузка власти с приходом нового главы региона была использована партией, чтобы изменить формат взаимодействия. Моя фигура становилась не очень удобной.

И ведь так и получилось: «Справедливая Россия» с того времени свернула почти всю протестную работу, стала лояльной региональному правительству.

Так что наши пути с партией закономерно разошлись.

– Что сказал по поводу твоего выхода глава регионального отделения Александр Терентьев?

– Конечно же, был не в восторге. Он выразил сожаление по поводу этого решения и поблагодарил за проделанную работу. У нас долгая история отношений. Я очень уважаю Александра Васильевича и как человека, и как политика. Конечно же, у меня были попытки рассказать ему о реальном положении дел в региональном отделении. Все-таки он, как депутат Госдумы, чаще бывает в Москве, чем на Алтае и ему, на мой взгляд, дают сильно искаженную картину.

– В недавнем интервью «Политсибру» Терентьев дал понять, что вам нет места в проходной тройке краевого списка партии на выборах в АКЗС. Но при этом отметил, что готов дать один из одномандатных округов, на котором, он уверен, ты сможешь победить.

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– В условиях скрытого противодействия аппарата реготделения это было бы невозможно. На выборы, как и в разведку, нельзя идти с людьми, готовыми вонзить нож в спину.

Но не буду никого обвинять и переходить на личности. Александр Терентьев – опытный и мудрый политик. Он создал региональное отделение с нуля и все оно держится только на нем. Я благодарен ему и партии за бесценный опыт. А уход с поста руководителя аппарата дал мне повод найти новое направление развития. Засиживаться долго на одном месте тоже плохо.

Что же касается выборов, то я думаю, что результат СР подтвердит мои слова.

– Терентьев ставит планку в 24% на выборах в АКЗС. Понятно, что как любой представитель партии в данном случае он ее завышает. Но все-таки ты думаешь, что партия провалится?

– Результат будет существенно ниже, чем пять лет назад. Напомню, в 2016 году СР набрала 17,5%. Но тогда это было аномально высоко по сравнению с общефедеральным результатом. Если помните, по стране СР набрала всего 6%. А в крае почти в три раза больше. Причины две. Во-первых, в то время в алтайской КПРФ произошла смена власти, там был глубокий кризис. И мы забрали часть их избирателей. А во-вторых, алтайские справедливороссы тогда выступили в роли главной оппозиционной силы, протестующей, несогласной.

Но теперь никакой оппозиционности нет. Коммунисты же решили свои проблемы. Кроме того, на эти выборы придут новые партии, которые привлекут значительную часть голосов СР. Да и объединение с «Патриотами России» и «За правду» лишит партию леволиберальных сторонников.

«Справедливая Россия» рискует вернуться к своему базовому уровню в Алтайском крае – 7-8%. А это уже не шесть депутатов, как сейчас, а три.

Впрочем, этот результат можно улучшить, забрав часть голосов ЛДПР, которая сейчас в кризисе. Отсюда такое особое внимание к фигуре Евгении Боровиковой (депутат АКЗС, в ноябре 2020 года вышла из ЛДПР после многих лет работы там – прим.ред.). Она должна сыграть роль «торпеды», атакующей ЛДПР. Думаю, Боровикова понимает, что мандат при таком раскладе ей не получить. Так что, видимо, партия ей пообещала «запасной аэродром».

Владислав Вакаев Фото: altai.spravedlivo.ru

– А ты на новые выборы в АКЗС пойдешь?

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– Да, конечно. Я намерен остаться в политике и продолжать заниматься реальной работой. Есть три уровня оппозиционной работы. Критиковать; критиковать и предлагать решения; критиковать, предлагать, а потом засучивать рукава и идти делать. Третий уровень сложней, но интересней. Именно так сейчас мы работаем в «Изумрудном».

– Но от какой партии? Тебя активно сватают в «Новые люди».

– Пока возьму паузу. Буду беспартийным. Ведь партийность для моей работы не только не нужна, но даже в чем-то мешает. Мы реализуем общественный проект, который вне партий.

– А от каких партий уже поступали предложения? Явно же они были.

– Были, но пока не могу сказать какие. Могу сказать только одно: когда Вакаев занимается политикой это как минимум интересно. Так что ждите сюрпризов.

– Как насчет «Единой России»? Ты сам стал чиновником, так что вполне логично, что тебя могут пригласить в партию власти. Примеров, когда оппозиция переходит под крыло ЕР в крае много: Щукин, Шумихин, Аганов, Вытоптов, Найден.

– Думаю, это было бы неправильно. Для меня это может привести к «политическому обнулению». Столько лет я находился в жесткой оппозиции к партии власти и мои избиратели меня не поймут. К тому же, у единороссов очень жесткие рамки, они тоже не могут заниматься реальной политикой, говорить то, что расходится с вектором партии. Тем более, что никогда не считал себя чиновником. Рассматривайте меня как делегата от общественности в орган, способный решить конкретную проблему.

– «Изумрудным» продолжишь заниматься?

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– Конечно, у нас там большие планы, много работы. Есть идея начать работу в парке «Юбилейном», а также в других парках – заброшенных или еще не построенных. Никогда не скрывал, что «Изумрудный» – пилотный проект, призванный отработать новые подходы и технологии в решении наболевшей «парковой» проблемы Барнаула.

Разумеется, не намерен ограничиваться только этими вопросами. Скоро опубликую книгу «Барнаул: образ будущего», в которой будет целый ряд интересных идей, касающихся экономики, транспорта, градостроительства, развития общественных пространств краевого центра. Надеюсь, они вызовут резонанс.

Всем пора понять, что горожане созрели до участия в жизни города. Это касается не только краевого центра, но и других территорий. Нам нужны механизмы включения людей в развитие своих муниципалитетов. «Изумрудный» – отличный кейс, который показывает, как это может работать: проблема – глубокая проработка путей ее решения – объединение людей для совместной работы. Судя по всему, власть готова работать в новом формате и реагировать на запросы общества. Считаю своей задачей транслировать этот опыт в масштабах края.