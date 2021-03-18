Алтайский минздрав ответил на ролик с ужасными условиями в Славгородской больнице

Алтайский минздрав заявил, что скоро отремонтируют Славгородскую больницу, на которую в видеоролике пожаловалась жительница Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба на ведомства.
По словам представителей министерства, ремонт инфекционного отделения, которым возмутилась записавшее видео девушка, стоит на особом контроле у администрации больницы.
«С целью решения данного вопроса в 2020 году было выделено более 500 тыс. рублей для разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту инфекционного корпуса. В текущем году документация готова и проходит заключительный этап проверки государственной экспертизой», – отметили в ведомстве.
Когда заключение госэкспертизы будет получено, власти выделят деньги на капремонт.
Напомним, что видео об ужасных условиях в инфекционном отделении славгородской больницы появилось накануне.
«Я таких палат еще не видела. Это убожество, сарай какой-то. Здесь нам минимум 10 суток жить, это ужас. Вместо штор – обрывки простыни. А какая вонь – просто не передать словами», – жаловалась пациентка больницы.
На видео заметно, что в больнице черные потолки с подтеками, плитка разваливается, краска на дверях облупилась, а на полу даже нет линолеума.
Немного доз осталось лишь во второй горбольнице
Ну и в инфекцию просто не попадают. Лучше не кому не попадать!!! Здоровья всем!!!
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Да ей там 300 лет уже. Проще перенести куда то в другое место