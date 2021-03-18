«Нездоровая атмосфера». Депутат алтайского парламента Вакаев вышел из «Справедливой России»

Еще один видный представитель «Справедливой России» в Алтайском крае вышел из партии. Заявление о прекращении членства написал депутат регионального парламента Владислав Вакаев. О причинах этого поступка он рассказал «Политсибру».

«Это было непростое решение и оно зрело долго. Толчком стало объединение эсеров с двумя малыми партиями – «Патриотами России» и «За правду». Фактически это уже не та партия, где я столько лет отработал и чьи идеи поддерживал. Так что у меня есть полное моральное право так поступить», – заявил Вакаев.

Это еще не конец? Почему глава бийских эсеров Речкова вышла из партии Новости 16.03.2021 9:29

А, кроме того, его не устраивали «подковерные игры» в региональном отделении.

«В партии сложилась нездоровая атмосфера: интриги, обвинения, подозрения. Люди, которые искренне разделяют идеи партии, задвигаются. На первый план выходят попутчики партии, далекие от ее идеологии. Они рассматривают СР как инструмент удовлетворения личных интересов», – пояснил Вакаев.

Он добавил, что уже переговорил с лидером реготделения «Справедливой России» Александром Терентьевым. И благодарен ему за сотрудничество и полученный опыт работы.

Более подробно о причинах выхода из партии, своих политических планах на будущее, а также пойдет ли он на выборы с партией «Новые люди», расскажем в интервью с Вакаевым, которое сейчас готовится к публикации.

А пока напомним, что Владислав Вакаев состоял в партии 15 лет, с момента ее основания. С 2011 по 2018 годы был секретарем Бюро регионального отделения партии, то есть вторым лицом. Сейчас он является депутатом краевого парламента от «Справедливой России». До конца созыва не планирует вступать в другую партию, иначе лишится депутатского мандата. Впрочем, до новых выборов остается менее полугода. И в новую кампанию он пойдет, очевидно, уже с другой политической силой.

Добавим, что 12 марта о выходе из «Справедливой России» заявила депутат бийской гордумы, глава местного отделения партии в наукограде Елена Речкова. Она причин сдачи корочки члена партии так и не объяснила.