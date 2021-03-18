О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

«Нездоровая атмосфера». Депутат алтайского парламента Вакаев вышел из «Справедливой России»

Новости
0

Еще один видный представитель «Справедливой России»  в Алтайском крае вышел из партии. Заявление о прекращении членства написал депутат регионального парламента Владислав Вакаев. О причинах этого поступка он рассказал «Политсибру».

«Это было непростое решение и оно зрело долго. Толчком стало объединение эсеров с двумя малыми партиями – «Патриотами России» и «За правду». Фактически это уже не та партия, где я столько лет отработал и чьи идеи поддерживал. Так что у меня есть полное моральное право так поступить», – заявил Вакаев.

Бийские справедливороссы собирают подписи за возврат прямых выборов мэра

Это еще не конец? Почему глава бийских эсеров Речкова вышла из партии

Новости

А, кроме того, его не устраивали «подковерные игры» в региональном отделении.

«В партии сложилась нездоровая атмосфера: интриги, обвинения, подозрения. Люди, которые искренне разделяют идеи партии, задвигаются. На первый план выходят попутчики партии, далекие от ее идеологии. Они рассматривают СР как инструмент удовлетворения личных интересов», – пояснил Вакаев.

Он добавил, что уже переговорил с лидером реготделения «Справедливой России» Александром Терентьевым. И благодарен ему за сотрудничество и полученный опыт работы.

Более подробно о причинах выхода из партии, своих политических планах на будущее, а также пойдет ли он на выборы с партией «Новые люди»,  расскажем в интервью с Вакаевым, которое сейчас готовится к публикации.

А пока напомним, что Владислав Вакаев состоял в партии 15 лет, с момента ее основания. С 2011 по 2018 годы был секретарем Бюро регионального отделения партии, то есть вторым лицом. Сейчас он является депутатом краевого парламента от «Справедливой России». До конца созыва не планирует вступать в другую партию, иначе лишится депутатского мандата. Впрочем, до новых выборов остается менее полугода. И в новую кампанию он пойдет, очевидно, уже с другой политической силой.

Добавим, что 12 марта о выходе из «Справедливой России» заявила депутат бийской гордумы, глава местного отделения партии в наукограде Елена Речкова. Она причин сдачи корочки члена партии так и не объяснила.

Автор: Александра Черданцева

Фото: Александра Черданцева

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000