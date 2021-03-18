Более 15 тысяч жителей Алтайского края спросят об отношении к власти

Подрядчик из Ивановской области проведет опрос жителей Алтайского края на предмет лояльности к районным и городским властям в 2020 году. Такой аукцион на сайте «Госзакупок» нашел «Толк».

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На торгах победила ивановская компания «Имидж-фактор». Ей заплатят за исследование 1,1 млн рублей, тогда как начальной была цена в 1,4 млн рублей.

Подрядчику предстоит выявить «уровень социального самочувствия» жителей края, узнать об источниках информации, которые они используют, установить уровень удовлетворенности граждан властью, а также факторы, влияющие на нее.

Кроме того, авторы опроса оценят деятельность политических партий и узнают основные проблемы населения края.

В опросе должны поучаствовать жители девяти городов краевого значения, одного закрытого административно территориального образования и 59 сельских районов Алтайского края.

Так, в Барнауле опросят тысячу человек, в Бийске – 400, в Рубцовске – 350, в Новоалтайске – 300 человек, а 350 – в Каменском районе. В остальных районах в исследовании поучаствуют 200-150 человек. Всего опросят 15,05 тысяч жителей региона.

С каждым респондентом разговор будет записан. Результаты исследования должны быть готовы до середины апреля.