О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Вакцина от коронавируса закончилась в Бийске

Новости
0

Жители Бийска временно лишились возможности поставить вакцину от коронавируса. В медучреждениях города просто закончился препарат «Гам-Ковид-Вак». Об этом сообщило «Бийское телевидение».

Коронавирус

Еще 11 зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за минувший день

Новости

При этом вскоре проблема может коснуться и весь край. Минздрав региона заявил телеканалу, что препарат заканчивается везде. Закупка осуществляется через Москву, в «Гам-Ковид-Вак» нуждаются все регионы страны. Но ничего страшного в перебоях нет, уверяют власти. Проблему обещают решить в оперативном режиме.

Как отметили в минздраве, новая партия препарата должна прибыть в Алтайский край уже в 20-х числах марта, и тогда процесс вакцинации продолжится.

При этом вторую прививку жители края поставить могут, так как «Спутник V» приходит в регион комплектами, по две дозы в каждом. Тем самым, если человек записывается на вакцинацию, на него выделяется оба компонента «Гам-Ковид-Вак».

Напомним, что последняя партия вакцины приходила в регион еще в конце февраля. Тогда Алтайский край получил 9,4 новых доз «Гам-Ковид-Вак». Всего в регион поставили почти 76 тысяч комплектов препарата. По данным на 18 марта оба укола поставили 45,9 тысяч человек. 30,4 тысячи получили пока только первую дозу из двух.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000