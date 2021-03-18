Вакцина от коронавируса закончилась в Бийске

Жители Бийска временно лишились возможности поставить вакцину от коронавируса. В медучреждениях города просто закончился препарат «Гам-Ковид-Вак». Об этом сообщило «Бийское телевидение».

Еще 11 зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за минувший день Новости 18.03.2021 11:45

При этом вскоре проблема может коснуться и весь край. Минздрав региона заявил телеканалу, что препарат заканчивается везде. Закупка осуществляется через Москву, в «Гам-Ковид-Вак» нуждаются все регионы страны. Но ничего страшного в перебоях нет, уверяют власти. Проблему обещают решить в оперативном режиме.

Как отметили в минздраве, новая партия препарата должна прибыть в Алтайский край уже в 20-х числах марта, и тогда процесс вакцинации продолжится.

При этом вторую прививку жители края поставить могут, так как «Спутник V» приходит в регион комплектами, по две дозы в каждом. Тем самым, если человек записывается на вакцинацию, на него выделяется оба компонента «Гам-Ковид-Вак».

Напомним, что последняя партия вакцины приходила в регион еще в конце февраля. Тогда Алтайский край получил 9,4 новых доз «Гам-Ковид-Вак». Всего в регион поставили почти 76 тысяч комплектов препарата. По данным на 18 марта оба укола поставили 45,9 тысяч человек. 30,4 тысячи получили пока только первую дозу из двух.