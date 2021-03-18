Зависим от иностранных производителей. Алтайский сенатор призвал развивать российское семеноводство

Сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов считает, что России нужно развивать конкурентноспособность отечественного семенного материала. Это позволит избавиться от зависимости от импортеров и повысить качество российской сельскохозяйственной продукции. Об этом зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию заявил на правительственном часе с участием Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова

Российская органика может и должна стать новым международным брендом – сенатор Белоусов Новости 18.02.2021 11:17

Белоусов отметил, что сейчас много вопросов по ситуации с производством отечественных семян. Пока страна очень зависит от зарубежных производителей. А потому России требуется быстрое и качественное улучшение отечественной селекции.

Особенно на фоне развития рынка экологически-чистой сельскохозяйственной продукции. Местным селекционерам нужно сосредоточиться и на создании специализированных сортов и гибридов растений, устойчивых к болезням и вредителям. И так, что они могли обходиться без агрохимикатов.

По мнению Белоусова, решать задачу импортозамещения в сфере селекции и семеноводства нужно комплексно. Наличие программного документа и специального закона в этой области недостаточно. Необходимо восстанавливать систему профессионального образования и подготовки научных кадров в области агрохимии, мелиорации и почвоведения, земельных отношений, землеустройства и кадастров.

«Мы предлагаем Минсельхозу и Минобрнауки проработать вопрос совершенствования подготовки и переподготовки высококвалифицированных научных кадров в сфере селекции и семеноводства, развития научной аспирантуры для подготовки специалистов высшей квалификации. Кроме того, стоит задуматься над созданием новых инновационных центров в сфере селекции и семеноводства», – сказал сенатор.

Белоусов также добавил, что по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации председателем правительства Михаил Мишустин уже сформулировал поручение о разработке и утверждении «дорожной карты» по развитию отечественного семеноводства.