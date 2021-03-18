Сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов считает, что России нужно развивать конкурентноспособность отечественного семенного материала. Это позволит избавиться от зависимости от импортеров и повысить качество российской сельскохозяйственной продукции. Об этом зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию заявил на правительственном часе с участием Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова
Белоусов отметил, что сейчас много вопросов по ситуации с производством отечественных семян. Пока страна очень зависит от зарубежных производителей. А потому России требуется быстрое и качественное улучшение отечественной селекции.
Особенно на фоне развития рынка экологически-чистой сельскохозяйственной продукции. Местным селекционерам нужно сосредоточиться и на создании специализированных сортов и гибридов растений, устойчивых к болезням и вредителям. И так, что они могли обходиться без агрохимикатов.
По мнению Белоусова, решать задачу импортозамещения в сфере селекции и семеноводства нужно комплексно. Наличие программного документа и специального закона в этой области недостаточно. Необходимо восстанавливать систему профессионального образования и подготовки научных кадров в области агрохимии, мелиорации и почвоведения, земельных отношений, землеустройства и кадастров.
«Мы предлагаем Минсельхозу и Минобрнауки проработать вопрос совершенствования подготовки и переподготовки высококвалифицированных научных кадров в сфере селекции и семеноводства, развития научной аспирантуры для подготовки специалистов высшей квалификации. Кроме того, стоит задуматься над созданием новых инновационных центров в сфере селекции и семеноводства», – сказал сенатор.
Белоусов также добавил, что по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации председателем правительства Михаил Мишустин уже сформулировал поручение о разработке и утверждении «дорожной карты» по развитию отечественного семеноводства.