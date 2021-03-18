Еще 11 зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за минувший день

За минувшие сутки в Алтайском крае умерло 11 человек с коронавирусом, из них девять – непосредственно от COVID-19. Также было зарегистрировано 114 новых случаев заболевания, 135 пациентов справились с болезнью.

Театры Алтайского края потеряли 60% зрителей из-за коронавируса Новости 17.03.2021 14:35

С начала пандемии вирус подхватили 45,7 тысяч человек, выздоровели 40,8 тысяч пациентов. 2,5 тысяч зараженных ковидом скончались, из них почти у 1,7 тысяч больных причиной смерти был именно коронавирус.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечится 1,3 тысячи человек с ковидом и 440 пациентов с пневмонией. Тяжелое течение болезни наблюдается у 301 жителя края, из них 100 подключены к аппаратам ИВЛ. В регионе на 18 марта остается 591 свободная койка.

На дому инфекцию лечат 26 бессимптомных вирусоносителей и 382 пациента с пневмонией.

Сейчас на инфекцию в крае обследовано 1,2 млн человек. Также вакциной «Гам-Ковид-Вак» привились уже около 45,9 тысяч человек. 30,4 тысячи жителей края получили первую дозу из двух.