Алтайский сенатор Белоусов назвал важным шагом развитие особо охраняемых природных территорий

Консолидация ресурсов и научного потенциала России и Беларуси позволяет решить многих вопросов в направлении экологии и ликвидации последствий аварий. Такое мнение высказал зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, алтайский сенатор Сергей Белоусов. Он принял участите в заседании комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.
Парламентарии обсудили тему ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и обеспечения безопасности при использовании атомной энергии. А также
результаты выполнения в 2020 году мероприятия Союзного государства по оказанию комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. И приняли решение о придании ему статуса ежегодно проводимого.
«Эта программа демонстрирует свою эффективность, а статус «ежегодного мероприятия» гарантирует финансирование из союзного бюджета в необходимых объемах и освобождает государственных заказчиков от необходимости обосновывать целесообразность его проведения», – отметил Сергей Белоусов.
Участники заседания обсудили также перспективы социально-экономического развития биосферных трансграничных резерватов. Учитывая их исключительную роль в деле сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, принято решение о преобразовании трансграничной природоохранной территории «Заповедное Поозерье» в биосферный трансграничный резерват.
«Это очень важный шаг для России и Беларуси в области развития особо охраняемых природных территорий. Совместная заявка о преобразовании с учетом всех требований ЮНЕСКО будет подготовлена в ближайшее время», – подчеркнул сенатор.
Он напомнил, что в основу принятого решения, в том числе, легли предложения и накопленный опыт Института комплексных исследований Большого Алтая при АлтГТУ в сфере природопользования горных территорий трансграничного биосферного резервата «Большой Алтай». В него включены Государственный природный биосферный заповедник «Катунский» и Катон-Карагайский государственный национальный парк Республики Казахстан.
«Практика показала, что объединение ресурсов и научного потенциала России и Беларуси вносит существенный вклад в решение многих накопленных проблем в области экологии и ликвидации последствий аварий. При планировании дальнейшей работы важно сохранить преемственность целей и задач, определенных прошедшим периодом», – уверен Сергей Белоусов.
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