Они вас научат выборы любить. На Алтае появился общественный штаб наблюдения за голосованием

В Алтайском крае появилась новая «структура» независимого наблюдения за выборами. Ее создали на базе региональной Общественной палаты (ОП) для организации контроля на предстоящем голосовании. На первом заседании, которое прошло 16 марта, присутствовал и корреспондент «Политсибру».

Кто, зачем и почему

В штаб вошли руководители различных общественных организаций края, преподаватели алтайских ВУЗов, а также члены общественных палат города и края. Председателем единогласно назначили главу Союза молодых юристов Руслана Демакова. «Контролеры за выборами» будет заседать каждый месяц. У штаба три главные задачи: подготовка наблюдателей, борьба с дестабилизацией выборного института и контроль за ходом процесса.

Начнут с обучение тех, кто будет выявлять нарушения и контролировать чистоту выборов.

ОП будет готовить всех желающих, в том числе и «партийных» наблюдателей.

«Наш штаб будет открыт не только для членов палаты или присутствующих в ней общественных организаций», – сказал Демаков.

Наблюдатели и с чем их едят

Проблемы с организацией наблюдения стали одной из тем первого заседания. Вопрос подняла председатель краевого избиркома Ирина Акимова. По ее словам, партии (очевидно, что она имеет ввиду только оппозиционные, но об этом ниже – прим.ред.) потеряли интерес к направлению своих «контролеров» на выборы. А компетентность тех, кто все-таки приходит, оставляет желать лучшего.

«Поведение наблюдателей часто наполнено интересом того, кто их направляет (…). Избиратели стали считать, что общественное наблюдение формируется заинтересованными лицами. И поэтому этот институт немного девальвировался для рядового человека», – сказала Акимова.

А вот наблюдателям от общественной палаты и участию этого органа в организации выборов в целом она дала высокую оценку.

«Представители ОП сформировали конструктивное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления. Присутствующие за этим столом имеют полное право гордиться этим опытом», – подчеркнула Акимова.

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И действительно, недостаток наблюдателей на выборах существует уже достаточно давно. Политическим партия стало все сложнее участвовать в этом процессе и они понемногу теряют к нему интерес. Набрать полный «штат» наблюдателей проблематично. Тем более, что большинству их них проходится платить. Ситуацию усугубило и трехдневное голосование вкупе с «досрочкой», из-за чего нужно присутствовать на участке несколько дней. Не облегчает задачу и скептическое отношение к выборам самого электората.

Одновременно с этим давно имеется запрос на прозрачность выборов. И власти приходится с этим считаться. Именно поэтому общественные структуры и получили от государства добровольно-принудительное «разрешение» на наблюдение.

Во время голосования по поправкам в Конституцию в июне-июле 2020 года в Алтайском крае работали порядка 10 тысяч наблюдателей. И больше половины из них (5,7 тысяч) были представителями общественных организаций, направленными ОП. «Единая Россия» направила чуть более 4 тысяч человек. А вот из оппозиционных партий участием в наблюдении отметилась только ЛДПР, приславшая всего 48 представителей. От «Справедливой России» и КПРФ не было вообще никого.

При этом оппозиция скептически относится к качеству наблюдения со стороны «палатной» общественности. Мол, это никакая не прозрачности, а лишь ее имитация.

Не нарушения, а «субъективное понимание»

Заместитель начальника департамента администрации Алтайского края по вопросам внутренней политики Александр Рыбаков тоже похвалил деятельность общественных наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию и довыборах в АКЗС.

«Нарушений было зафиксировано минимальное количество, а их разбор показал, что это было, на самом деле, субъективное понимание норм законодательства», – сказал Рыбаков.

Он уверен: избирательный процесс «будут пытаться дестабилизировать», и призвал наблюдателей всячески этому воспрепятствовать

«Наша с вами задача – показать, что здесь соблюдается буква закона, а избирательная система Российской Федерации – одна из лучших», – подытожил Рыбаков.

Ближайшими выборами, в ходе которых алтайским наблюдателям-общественникам предстоит себя проявить, будут выборы в Государственную думу и Алтайское краевое Заксобрание. Они состоятся в Единый день голосований 19 сентября 2021 года. А пока что ОПАК обещает подготовить качественный пул защитников «чести и достоинства» выборов по-алтайски.