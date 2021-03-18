За оскорбление ветеранов теперь могут дать пять лет тюрьмы

Российская Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки, ужесточающие наказание за публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь оно приравнивается к реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

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Поправки внесут в ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ст. 3.5 и ст. 13.15 КоАП РФ (административный штраф и злоупотребление свободой массовой информации).

Закон о реабилитации нацизма ужесточили. Теперь за это россиянин может получить штраф до трех млн рублей, принудительные работы, либо до трех лет тюрьмы. Прежде виновный должен быть заплатить государству до 300 тысяч рублей.

За унижение чести и достоинства ветеранов, осквернение и неуважение к символам и дням воинской славы, совершенное через СМИ или интернет, наказание еще больше – штраф от двух до пяти млн рублей, а также до пяти лет тюрьмы.

То есть, если кто-то оскорбляет ветеранов через СМИ и интернет, наступает повышенная уголовная ответственность.

Что касается юридических лиц, то для них усиливается административная ответственность за неуважение к дням и символам воинской славы. Штраф с одного миллиона рублей увеличится до трех-пяти миллионов рублей.

«Также для них вводится административная ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, либо унижение чести и достоинства ветеранов, а также за публичное отрицание решений Нюрнбергского трибунала и оправдание нацистских преступлений. Штрафы будут аналогичными», – пояснили в Госдуме.

Напомним, что поправки об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма внесла вице-спикер Госдумы, автор многочисленных скандально известных законов Ирина Яровая. Затем ко второму чтению депутаты предложили рассмотреть и ужесточение ответственности за оскорбление ветеранов.

Напомним, что поводом для введения «ветеранских» поправок стало дело о клевете оппозиционера Алексея Навального. Навальный в Твиттере назвал ветерана Игната Артеменко вместе с другими участниками ролика, посвященного голосованию за поправки в российскую Конституцию, «продажными холуями». Следователи возбудили против него уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (оскорбление) и ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Суд признал оппозиционера виновным и назначил штраф в 850 тысяч рублей.

При этом сам Навальный с приговором был не согласен и заявлял, что его слова являлись оценочным суждением и не попадали под клевету, потому что фамилии Артеменко в своем «Твиттере» оппозиционер не называл.