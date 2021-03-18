«Родина» зовет. Алтайское отделение партии собирается на выборы в АКЗС и приглашает свободных кандидатов

Партия «Родина» намерена побороться за место под политическим солнцем и готовится принять участие в выборах в Алтайское краевое Заксобрание в сентябре 2021 года. Об этом «Политсибру» рассказал глава регионального отделения Сергей Убраев.

Много партий из ничего. Как поживают и чем занимаются малые партии в Алтайском крае Аналитика 02.12.2020 9:12

В качестве кандидатов алтайская «Родина» рассматривает депутата бийской городской Думы Елену Речкову и депутата АКЗС Юрия Астанчика.

Объединяет обоих кандидатов тот факт, что они вышли из партий, в составе которых и избрались в нынешние созывы гордумы и АКЗС соответственно. Речкова 12 марта сдала партбилет «Справедливой России» и оставила пост главы бийского отделения СР. А Астанчик был в 2018 году исключен из КПРФ. Однако он уже не напрямую, но довольно прозрачно дал понять: на новые выборы собирается идти под флагом «Справедливой России».

Также «Родина» рассматривает кандидатуру депутата четырех созывов Госдумы и в далеком прошлом заместителя главы Алтайского края Владимира Рыжкова. Окончательное решение по кандидатам краевого уровня будет принимать федеральное руководство партии.

Любопытно, что сам Сергей Убраев пока не планирует участвовать в выборах. При этом он остается главой регионального отделения.

Напомним, партия «Родина» в Алтайском крае существует с 2013 года. Особой политической работы она не ведет. В выборах в АКЗС в 2016 году кандидаты от этой политической силы не участвовали. И в действующем седьмом созыве АКЗС «Родины» нет. Созывом ранее, в 2012 году Сергей Убраев прошел в АКЗС от «Единой России», но затем вышел из фракции и возглавил «Родину».

Впрочем, и сегодня шансы партии не то, что на победу, но даже и на регистрацию невелики. Чтобы попасть в бюллетень, им надо собрать 9,3 тысячи подписей избирателей еще до выборов. А сделать это такой малой партии будет крайне сложно.

Выборы в Алтайское краевое законодательное собрание пройдут 19 сентября в Единый день голосования. Очевидно, что на выборы пойдут «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. По данным источников «Политсибру», до участия допустят и малые партии. Например, «Новые люди» и «Парти. пенсионеров за справедливость».