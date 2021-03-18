Алтайская школа заплатила более миллиона рублей за фейковые строительные работы

Следственный комитет по Республике Алтай возбудил уголовное дело против работников Камлакской школы и Шебалинской районной администрации о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь о строительстве школы на 80 учащихся в селе Калмак в 2018-2019 годах. Кстати, проводилось оно по нацпроекту «Образование». По данным следствия, должностные лица перевели подрядчику 125 млн рублей, поступивших из федерального бюджета. 1,3 млн рублей из них были перечислены за невыполненные работы.

«Отдельные работы оплачены по завышенной стоимости на 406 тысяч рублей. Строительный контроль на данном объекте осуществлялся должностными лицами Шебалинского района», – рассказали в следкоме.

Сейчас следователи собирают и фиксируют доказательства, а также устанавливают обстоятельства произошедшего.