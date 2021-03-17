Российский миндзрав продлил полномочия врио ректора Алтайского медуниверситета до лета

Минздрав РФ изменил приказ от 18 ноября 2019 года, по которому Ирина Шереметьева была назначена и.о. ректора АлтГМУ до 31 марта 2021 года. Теперь ее полномочия продлены до 30 июня. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Экс-ректор АГМУ Салдан проиграл суд и не вернется в вуз Новости 13.03.2020 15:30

Источники издания отмечают, что выборы ректора затянулись уже более, чем на год. Процедуру объявили еще 30 декабря 2019 года, однако с тех пор никто так и не был избран руководителем вуза.

Существуют версии о том, что АлтГМУ может стать филиалом Новосибирского медуниверситета. Также говорят, что новым ректором могут избрать представителя другого сибирского региона. Так, звучало имя экс-главы Красноярского медуниверситета Ивана Артюхова, который в 2018 ушел в отставку из-за подозрений о взятках. Однако в июле прошлого года с него сняли все обвинения.

Что касается самой Шереметьевой, то ей убрать приставку и.о., вероятнее всего, мешает уголовное дело против мужа, начальника республиканского управления автомобильных дорог «Горно-Алтайавтодор», а также бывшего депутата парламента Республики Алтай Николая Нечаева.

Его подозревают в махинациях с неисполнением контрактов и похищении имущества трех дорожно-строительных фирм. Принадлежащий республике пакет акций Нечаев присвоил себе и своим родственникам, а после продал по заниженной цене. Однако сама Шереметьева отмечает, что никак не участвовала в делах супруга.

Напомним, что последним ректором алтайского медуниверситета был Игорь Салдан. Его уволили досрочно после ряда скандалов. Однако Салдан настаивал на том, что его лишили должности незаконно, и пошел в суд, который впоследствии проиграл.