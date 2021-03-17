Начало положено. Волонтеры и общественники вошли в состав оргкомитета предварительного голосования в Алтайском крае

15 жителей Алтайского края вошли в список регионального оргкомитета предварительного голосования (праймериз) «Единой России». Их кандидатуры уже утвердили на заседании федерального оргкомитета, которое прошло 15 марта.

В краевом оргкомитете будут работать:

Юрий Абдуллаев , председатель краевого Профсоюза работников народного образования и науки РФ, представитель регионального совета сторонников партии;

, председатель краевого Профсоюза работников народного образования и науки РФ, представитель регионального совета сторонников партии; Галина Буевич , ректор Алтайского государственного института культуры, член политсовета барнаульского отделения партии, председатель барнаульской гордумы;

, ректор Алтайского государственного института культуры, член политсовета барнаульского отделения партии, председатель барнаульской гордумы; Иван Гладких , зампредседателя Молодежного Парламента Алтайского края, член региональной контрольной комиссии партии;

, зампредседателя Молодежного Парламента Алтайского края, член региональной контрольной комиссии партии; Денис Голобородько , руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России», председатель комитета АКЗС по правовой политике;

, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России», председатель комитета АКЗС по правовой политике; Алина Горлова , председатель регионального штаба движения «Волонтеры Победы», член регионального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»;

, председатель регионального штаба движения «Волонтеры Победы», член регионального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»; Лариса Зорина , председатель краевого Профсоюза работников культуры

, председатель краевого Профсоюза работников культуры Александра Казанцева , главный редактор информагентства «ПолитСибРу-новости»;

, главный редактор информагентства «ПолитСибРу-новости»; Виктор Красилов , председатель Совета краевого союза потребительских обществ, почетный гражданин Алтайского края;

, председатель Совета краевого союза потребительских обществ, почетный гражданин Алтайского края; Лидия Найданова , заместитель регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»;

, заместитель регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»; Андрей Осипов , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае;

, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае; Марина Понкрашева , член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, депутат барнаульской гордумы;

, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, депутат барнаульской гордумы; Александр Романенко, секретарь алтайского реготделения партии «Единая Россия», спикер парламента Алтайского края;

секретарь алтайского реготделения партии «Единая Россия», спикер парламента Алтайского края; Василий Рощупкин , политконсультант регионального исполкома «Единой России»;

, политконсультант регионального исполкома «Единой России»; Виктория Фатеева, руководитель аппарата реготделения «Молодой Гвардии «Единой России»;

руководитель аппарата реготделения «Молодой Гвардии «Единой России»; Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского края, председатель региональной федерации гребли на байдарках и каноэ.

Большая часть списка – это общественники и представители волонтерских организаций. Такой состав, по мнению Юрия Абдуллаева, говорит о высоком уровне открытости процедуры.

«Главная цель – повысить доверие общества к выборным процессам, сделать предварительное голосование интересным для людей этапом выборной кампании, который будет способствовать обновлению. И в этом отношении объединение на партийной площадке добровольцев, общественников, всех неравнодушных людей мне видится вполне закономерным. Я очень надеюсь, что такое обновление еще раз докажет, что «Единая Россия» – это партия, которая чувствует пульс общества», – говорит Абдуллаев.

Перед добровольцами стоит ответственная задача: следить за тем, чтобы предварительное голосование прошло легитимно и конкурентно, отметил Александр Романенко.

«Мы включили в состав организационного комитета волонтеров, общественников, представителей ОНФ, средств массовой информации – людей, имеющих непредвзятый подход для того, чтобы обеспечить прозрачность процедуры», – подчеркнул глава регионального отделения.

Он также добавил, что с момента утверждения оргкомитета регион фактически открыл праймериз.

Напомним, регистрация кандидатов уже идет и продлится до 29 апреля. Избиратели смогут зарегистрироваться с 19 апреля по 28 мая. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме через портал «Госуслуги». Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и Алтайское краевое Заксобрание в Единый день голосования 19 сентября.

Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. А вот окончательный список кандидатов утвердят на Съезде партии в середине июня, рассказал глава исполкома Денис Голобородько.

Найти информацию о предварительном голосовании и его участниках можно на недавно запущенном официальном сайте процедуры.