15 жителей Алтайского края вошли в список регионального оргкомитета предварительного голосования (праймериз) «Единой России». Их кандидатуры уже утвердили на заседании федерального оргкомитета, которое прошло 15 марта.
В краевом оргкомитете будут работать:
Большая часть списка – это общественники и представители волонтерских организаций. Такой состав, по мнению Юрия Абдуллаева, говорит о высоком уровне открытости процедуры.
«Главная цель – повысить доверие общества к выборным процессам, сделать предварительное голосование интересным для людей этапом выборной кампании, который будет способствовать обновлению. И в этом отношении объединение на партийной площадке добровольцев, общественников, всех неравнодушных людей мне видится вполне закономерным. Я очень надеюсь, что такое обновление еще раз докажет, что «Единая Россия» – это партия, которая чувствует пульс общества», – говорит Абдуллаев.
Перед добровольцами стоит ответственная задача: следить за тем, чтобы предварительное голосование прошло легитимно и конкурентно, отметил Александр Романенко.
«Мы включили в состав организационного комитета волонтеров, общественников, представителей ОНФ, средств массовой информации – людей, имеющих непредвзятый подход для того, чтобы обеспечить прозрачность процедуры», – подчеркнул глава регионального отделения.
Он также добавил, что с момента утверждения оргкомитета регион фактически открыл праймериз.
Напомним, регистрация кандидатов уже идет и продлится до 29 апреля. Избиратели смогут зарегистрироваться с 19 апреля по 28 мая. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме через портал «Госуслуги». Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и Алтайское краевое Заксобрание в Единый день голосования 19 сентября.
Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. А вот окончательный список кандидатов утвердят на Съезде партии в середине июня, рассказал глава исполкома Денис Голобородько.
Найти информацию о предварительном голосовании и его участниках можно на недавно запущенном официальном сайте процедуры.
Партия запускает процедуру предварительного голосования
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