О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Начало положено. Волонтеры и общественники вошли в состав оргкомитета предварительного голосования в Алтайском крае

Новости
1

15 жителей Алтайского края вошли в список регионального оргкомитета предварительного голосования (праймериз) «Единой России». Их кандидатуры уже утвердили на заседании федерального оргкомитета, которое прошло 15 марта.

В краевом оргкомитете будут работать:

  • Юрий Абдуллаев, председатель краевого Профсоюза работников народного образования и науки РФ, представитель регионального совета сторонников партии;
  • Галина Буевич, ректор Алтайского государственного института культуры, член политсовета барнаульского отделения партии, председатель барнаульской гордумы;
  • Иван Гладких, зампредседателя Молодежного Парламента Алтайского края, член региональной контрольной комиссии партии;
  • Денис Голобородько, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России», председатель комитета АКЗС по правовой политике;
  • Алина Горлова, председатель регионального штаба движения «Волонтеры Победы», член регионального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»;
  • Лариса Зорина, председатель краевого Профсоюза работников культуры
  • Александра Казанцева, главный редактор информагентства «ПолитСибРу-новости»;
  • Виктор Красилов, председатель Совета краевого союза потребительских обществ, почетный гражданин Алтайского края;
  • Лидия Найданова, заместитель регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»;
  • Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае;
  • Марина Понкрашева, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, депутат барнаульской гордумы;
  • Александр Романенко, секретарь алтайского реготделения партии «Единая Россия», спикер парламента Алтайского края;
  • Василий Рощупкин, политконсультант регионального исполкома «Единой России»;
  • Виктория Фатеева, руководитель аппарата реготделения «Молодой Гвардии «Единой России»;
  • Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского края, председатель региональной федерации гребли на байдарках и каноэ.

Большая часть списка – это общественники и представители волонтерских организаций. Такой состав, по мнению Юрия Абдуллаева, говорит о высоком уровне открытости процедуры.

«Главная цель – повысить доверие общества к выборным процессам, сделать предварительное голосование интересным для людей этапом выборной кампании, который будет способствовать обновлению. И в этом отношении объединение на партийной площадке добровольцев, общественников, всех неравнодушных людей мне видится вполне закономерным. Я очень надеюсь, что такое обновление еще раз докажет, что «Единая Россия» – это партия, которая чувствует пульс общества», – говорит Абдуллаев.

Перед добровольцами стоит ответственная задача: следить за тем, чтобы предварительное голосование прошло легитимно и конкурентно, отметил Александр Романенко.

«Мы включили в состав организационного комитета волонтеров, общественников, представителей ОНФ, средств массовой информации – людей, имеющих непредвзятый подход для того, чтобы обеспечить прозрачность процедуры», – подчеркнул глава регионального отделения.

Он также добавил, что с момента утверждения оргкомитета регион фактически открыл праймериз.

Напомним, регистрация кандидатов уже идет и продлится до 29 апреля. Избиратели смогут зарегистрироваться с 19 апреля по 28 мая. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме через портал «Госуслуги». Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и Алтайское краевое Заксобрание в Единый день голосования 19 сентября.

Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. А вот окончательный список кандидатов утвердят на Съезде партии в середине июня, рассказал глава исполкома Денис Голобородько.

Найти информацию о предварительном голосовании и его участниках можно на недавно запущенном официальном сайте процедуры.

Алтайские единороссы выберут кандидатов в Госдуму и АКЗС через открытые праймериз

Новости

Партия запускает процедуру предварительного голосования

744

Автор: Политсиб.ру

Фото: Александра Черданцева

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (1)

1000

Старушка Шепокряк

голосуйте против едросовского дерма, против голобородек и бессовРабских, которые делают жизнь людей еще хуже.

Ответить