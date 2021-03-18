Глава алтайского минобра Костенко и депутат Госдумы Кувшинова поспорили с опросом школьников о качестве питания

Министр образования Алтайского края Максим Костенко не согласился с результатами голосования проекта «Шеф в школе» организации «Российское движение школьников» (РДШ). О своей позиции глава минобра рассказал «Алтапрессу».

Костенко отметил, что власти даже не были в курсе, что такой рейтинг существует и сейчас составляется. По словам министра, голосование проходило всего в одной социальной сети, в нем поучаствовало только 26 детей из 271 тысяч учащихся, причем часть из них живет даже не в Алтайском крае, а в Республике Алтай (в Онгудайском районе республики). Некоторых школ, указанных в голосовании, нет вовсе. Поэтому рейтинг и нельзя считать объективным.

Костенко призвал людей критически относиться к подобным публикациям и лучше проверять информацию.

Депутат госдумы Наталья Кувшинова тоже изложила свою позицию о рейтинге, но уже на своей странице в Instagram. Она пояснила, что делать выводы об организации питания в школах на основании столь небольшого количества анкет неправильно.

«Прошло полгода, и мы видим, что вопросов к организации школьного питания стало в разы меньше, выстроен родительский контроль за качеством и разнообразием меню, работает горячая линия министерства по вопросам организации питания», – отметила Кувшинова.

Депутат также попросила учеников, у которых есть вопросы к качеству питания в столовых, писать лично ей, либо обращаться в краевое министерство образования и науки. Чтобы фиксировать нарушения, ведомство собирается само опрашивать детей о питании в школах.

Напомним, что по результатам рейтинга РДШ Алтайский край оказался в числе российских регионов, где плохо организовано школьное питание. По Сибири среди худших оказались также Красноярский край и Новосибирская область. Дети оценивали чистоту в столовой, интерьер и разнообразие в меню.

Отметим, что 15 марта на оперативном совещании в правительстве премьер-министр России Михаил Мишустин похвалил родительский контроль в барнаульских школьных столовых и посоветовал использовать эту практику по всей стране.