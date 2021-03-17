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Парламент Алтайского края

Власти Алтайского края потратили на визит премьера Мишустина более миллиона рублей

Новости
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На приезд премьер-министра России Михаила Мишустина в Алтайский край управление губернатора и правительства региона потратило не менее 1,04 млн рублей. Об этом сообщает «Тайга.инфо», основываясь на данных портала госзакупок.

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Большую часть средств (700 тысяч рублей) краевые власти потратили на аренду автомобилей, автобусов и микроавтобусов. Мишустина сопровождали четыре седана премиум и бизнес-класса, столько же автобусов (каждый на 156 мест) и микроавтобусов (на 64 мест), а также один минивэн и два внедорожника. Автомобили предоставило госучреждение «Автохозяйство №1».

Еще 300 тысяч рублей за сутки краевое управление делами потратило на организацию питания приехавшей с Мишустиным делегации. Еду поставлял частный турцентр «Горная аптека», принадлежащий бывшему главе Новоалтайска Сергею Мухортову (власти заплатили 54,6 тыс. рублей) и «Столовая администрация края» (с ними был заключен контракт на 291,5 тыс. рублей).

Что касается Республики Алтай, то там Мишустин пробыл два дня. По данным «Тайги.инфо», управление делами правительства Алтай потратило на визит премьера от двух до трех миллионов рублей. Здесь большинство средств (1,73 млн рублей) пустили на аренду авто.

На еду для правительства пришлось 225 тысяч рублей. В контракте было сказано, что услуга предоставлялась 150 раз при стоимости одного обеда в 1,5 тысячи рублей.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин посещал Алтайский край 2 марта 2021 года. Он съездил школу №53 и на завод прецизионных изделий, где пообщался с учителями и рабочими соответственно. Кроме того, глава кабмина встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

ГЕННАДИЙ

4 МИЛЛИОНА КАК С КУСТА....ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ...СОЖРАЛИ....И ОТДОХНУЛИ В ГОРНОМ ЗА СЧЕТ НАС....САМОГО НИЩЕГО РЕГИОНА...

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