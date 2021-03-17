Администрации двух районов Алтайского края наказали за нарушение антимонопольного законодательства

Алтайское УФАС вынесло предупреждения администрациям Волчихинского и Ельцовского районов за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Указанные районные администрации учредили МУП «Волчихинские коммунальные системы» и МУП «Коммунальное» (ельцовское предприятие). Они занимались водоснабжением, водоотведением и передачей тепловой энергии, но вместе с тем планировали выполнять и иные виды работ и услуг.

Антимонопольщики считают, что эти самые иные виды деятельности незаконны.

«Осуществление ими иной деятельности, не относящейся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, нарушает установленный запрет и может стать препятствием к доступу на конкурентные товарные рынки иных хозяйствующих субъектов, привести к недопущению ограничению или устранению конкуренции», – пояснили в УФАС.

Теперь администрациям районов выданы предупреждения. До 30 марта им нужно исключить из своих документов незаконные виды деятельности.