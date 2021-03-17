Сигнал SOS. Рубцовские депутаты намерены пожаловаться премьеру Мишустину на проблемы города

Рубцовский горсовет готовит обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Копия документа имеется в распоряжении «Политсибру». Депутаты заявляют, что в скудном городском бюджете нет денег на основные жилищно-коммунальные нужды, зато предостаточно судебных решений с требованием решить многочисленные проблемы. Принять документ планируют на сессии горсовета в конце марта.

«Просим изучить сложившуюся ситуацию, которая существует и в других муниципальных образованиях Алтайского края и оказать содействие в ее решении», – просят депутаты.

Рубцовские депутаты пожалуются краевому парламенту на тяжелую ситуацию в городе Новости 17.02.2021 9:01

В обращении сказано, что в городе не могут нормально и в срок ремонтировать дороги, тротуары, делать уличное освещение, предоставлять жилье, проводить капремонт многоквартирных жилых домов, сносить аварийное жилье, обеспечивать горячее водоснабжение.

Сейчас только судебных долгов у города накопилось значительно больше, чем есть в городской казне.

«На администрацию города возложены обязанности по выполнению работ на общую сумму более 3,492 млрд рублей, что превышает объем собственных доходов бюджета города вместе с дотацией в четыре раза», – сказано в документе

Неисполнение требований суда ведет к штрафам и другим последствиям для чиновников и муниципальных предприятий, вплоть до уголовной ответственности. Проблемы копятся как снежный ком, жизнь рубцовцан ухудшается.

Как ранее сообщал «Политсибру», в феврале рубцовские депутаты уже обращались с перечисленными проблемами в Алтайское краевое Заксобрание. Однако ответа из АКЗС пока так и не поступило.