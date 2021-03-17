Театры Алтайского края потеряли 60% зрителей из-за коронавируса

В ковидный год театры Алтайского края посетило на 60% меньше зрителей, чем годом ранее. Такие данные во время пресс-конференции 17 марта привела министр культуры региона Елена Безрукова.

Итого в 2020-м театры посетило 177 тысяч зрителей. Число мероприятий также сократилось: в общей сложности в учреждениях прошло 1120 культурных событий. Это примерно половина от того, что было в 2019 году.

«В результате того, что полгода наши театры, как и другие учреждения культуры, не работали, разница, конечно, существенная. На это повлияло и то, что после снятия ограничений театры работали не на полную загрузку зала. И после открытия зритель пошел не в таком объеме, как раньше, так как многие еще болели или боялись заразиться», – говорит Безрукова.

«Политсибру» ранее писал, что в театре кукол «Сказка» наконец-то завершили основные строительные работы. Объект уже проходит стадию приемки и готовится к открытию.