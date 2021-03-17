Барнаульский парк аттракционов «Эдельвейс» выставили на продажу за 50 млн рублей

Барнаульский парк «Эдельвейс» может сменить владельца. Объявление о его продаже за 50 млн появилось на сайте объявлений «Авито».

Собственник парка заявил, что «Эдельвейс» не является убыточным, и продажа не связана с финансовыми проблемами парка.

«Хороший доход с подтверждением документально – достойное вложение средств. Долгосрочная аренда с приоритетным правом продления, возможно, выкуп. Продажа в связи со сменой деятельности», – написал продавец.

Территория парка 5,5 Га. Он находится на улице Юрина, 275б.

Напомним, что в декабре владелец парков «Барнаульская крепость» и «Экстрим» Роман Романов объявил о закрытии своих парков, потому что они невыгодны и содержать их в условиях пандемии очень трудно.